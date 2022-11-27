FIFA'ya zehir zemberek cevap! Sırbistan Dışişleri Bakanı İvica Dacic sonunda patladı

Dacic, FIFA'nın, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Brezilya ile karşılaşan Sırbistan takımının soyunma odasında, "Teslim olmak yok" yazılı "Kosova haritasına resmedilmiş Sırbistan bayrağı" nedeniyle, FSS hakkında disiplin soruşturması başlatmasını sert dille eleştirdi.

FIFA'nın FSS hakkındaki disiplin soruşturması kararını "ikiyüzlü" bulduğunu ifade eden Dacic, "Ukrayna'nın 'Kırım Ukrayna'dır' dediğini düşünün. Böyle bir durumda kimse Ukrayna'ya ceza verir miydi?" ifadesini kullandı.

FIFA'DAN, SIRBİSTAN FUTBOL FEDERASYONUNA DİSİPLİN SORUŞTURMASI

Kosova Futbol Federasyonu dün yaptığı açıklamada, konuyla ilgili şikayette bulunduklarını ve FIFA'nın olayla ilgili FSS'ye "disiplin soruşturması" başlattığını duyurmuştu.

Kosova Kültür, Gençlik ve Spor Bakanı Hajrulla Ceku, eylemi, "Dünya Kupası'nı nefret dolu, yabancı düşmanı ve soykırım mesajları yaymak için kullanıyorlar." şeklinde değerlendirmişti.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

