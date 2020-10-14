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Şirketler Kenar Teknolojiler’in getirdiği fırsatlardan nasıl yararlanıyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 14.10.2020 14:54 | Son Güncelleme

Aruba’nın yaptığı yeni bir araştırmaya göre şirketler, veriden daha yüksek katma değer oluşturma yolunda Kenar Teknolojiler’in toplama, işleme, depolama ve analiz yeteneklerine giderek daha fazla bağlı kalıyor.Aruba’nın yaptığı yeni bir araştırmaya göre şirketler, veriden daha yüksek katma değer oluşturma yolunda Kenar Teknolojiler’in toplama, işleme, depolama ve analiz yeteneklerine giderek daha fazla bağlı kalıyor.

Aruba’nın yaptığı yeni bir araştırmaya göre şirketler, veriden daha yüksek katma değer oluşturma yolunda Kenar Teknolojiler’in toplama, işleme, depolama ve analiz yeteneklerine giderek daha fazla bağlı kalıyor.
Aruba’nın yaptığı yeni bir araştırmaya göre şirketler, veriden daha yüksek katma değer oluşturma yolunda Kenar Teknolojiler’in toplama, işleme, depolama ve analiz yeteneklerine giderek daha fazla bağlı kalıyor. Kullanıcılar ve Nesnelerin İnterneti (IoT) cihazlarından açığa çıkan devasa hacimdeki verilerin ağlarda gittikçe yığılması ile birlikte BT liderleri, Kenar Teknolojiler’e daha yakın gerçek zamanlı verileri analiz etmenin, daha fazla verimlilik ile içgörü sağladığını ve bunun sonucunda daha iyi iş sonuçları aldıklarının farkına varıyor. 2 bin 400 BT liderinin katıldığı küresel araştırma, Türkiye’deki katılımcıların yüzde 82’sinin yeni iş neticeleri almak için Kenar Teknolojiler’i halihazırda kullandığını ve yüzde 9’unun ise gelecek yıl kullanmayı planladığını gösteriyor. Araştırma aynı zamanda, Kenar Teknolojiler’de verileri kullanmak için.entegre edilmiş sistemleri uygulamaya koyma ihtiyacının, BT liderleri tarafından daha fazla kabul gördüğünü (yüzde 89) ortaya koyuyor.
Bununla birlikte, şirketlerin Kenar Teknoloji uygulamalarını ne kadar uzun süredir kullandığı ile cihazlardan toplanan verilerden değer açığa çıkarma yeteneği arasında kuvvetli bir ilişki olduğunu gösteriyor. Kenar Teknolojiler’den yararlanan ve üretim hattında konuşlanan BT liderlerinin yüzde 78’i, topladıkları verileri iş kararlarını ve süreçlerini geliştirme yolunda.kullanabileceklerini söylüyor. Bu oran, Kenar Teknolojilerle yeni tanışan BT liderlerinde yüzde 42’ye ve önümüzdeki yıl kullanmayı planlayanlarda ise yüzde 31’e düşüyor.
Araştırmayla ilgili açıklamalarda bulunan Aruba’nın CTO’su ve HPE’nin kıdemli yöneticisi Partha Narasimhan, “Bu araştırma, BT liderlerinin büyük çoğunluğunun Kenar Teknolojiler’i halihazırda benimsediklerini ya da hazırlık yaptıklarını gösteriyor. Mevcut bulut uygulamalarının arka planına.yönelik bir Kenar Teknolojiler stratejisi geliştirmek, internete bağlı cihaz sayısındaki artışla birlikte bir zorunluluk haline gelmiş durumda. Bir yığın veriyi buluta ya da veri merkezine aktarmak, iş hedeflerini geliştiren ve müşteri ihtiyaçlarını ele alan bir dijital dönüşüm içerisindeki şirketler için daha da kullanışsız hale geliyor” dedi.

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