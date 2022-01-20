Şırnak-Hakkari ve Şırnak-Siirt kara yolu kapandı

Şırnak-Hakkari ve Şırnak-Siirt kara yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
Karayolları 9. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 2 günden bu yana bölgede yoğun kar yağışı ve çığ düşme riski nedeniyle bazı kara yolları ulaşıma kapandı.
Şırnak-Siirt kara yolu Birini mevkisi ve Şırnak-Hakkari yolu Çığlı-Ortaköy arası yoğun kar yağışı, Şırnak-Beytüşşebap ilçesi Taşarası köyü Kamato bölgesinde ise yağış sonucu yola düşen kayalar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
Karayolları ve Özel İdare ekipleri yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
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