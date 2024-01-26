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Şırnak ile Siirt'te kar ve tipi nedeniyle 15 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

AA AA
26.01.2024 15:06 | Son Güncelleme:
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Şırnak ve Siirt’te kar nedeniyle 15 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Şırnak'ta dün akşam saatlerinden itibaren kar yağışı ve tipi etkili oldu.

Kent merkezinde belediye ekipleri, ana arterleri açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışının etkili olduğu Beytüşşebap ve Uludere ilçesinde de 12 köy ve mezra yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri kapalı yolları açma çalışmasını sürdürüyor.

SİİRT

Siirt'te kar nedeniyle 3 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kar yağışının etkili olduğu Şirvan ilçesinin Yamaçlı, Elmadalı ve Ormanbağı köyleri ile ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları Siirt 94. Şube Şefliği ekipleri de kar yağışının devam ettiği Şirvan ilçesinin Cevizlik bölgesindeki karla mücadele çalışmalarını yürütüyor.

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Şırnak Beytüşşebap Uludere

Şırnak Namaz Vakitleri 26 Ocak Cuma

İmsak
05:48
Sabah
07:12
Öğle
12:27
İkindi
15:10
Akşam
17:33
Yatsı
18:52

Şırnak Nöbetçi Eczaneler26 Ocak Cuma

Foria eczanesi
Beytussebap
İhsan eczanesi
Cizre
Ocak eczanesi
Idil
Çinar eczanesi
Merkez
Silopi eczanesi
Silopi
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