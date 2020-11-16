Şırnak Üniversitesi ile Koop-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

Şırnak Üniversitesi ile Türk-İş’e bağlı Koop-İş Sendikası arasında, üniversitede çalışan daimi işçiler adına toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Şırnak Üniversitesi senato toplantı odasında gerçekleştirilen imza törenine Üniversite Genel Sekreter Vekili Doç. Dr. İbrahim Baz, Koop-İş Sendikası adına Van Şube Başkanı Ayhan Özbek ile üniversite ve işçi temsilcilerinin komisyon üyeleri katıldı. İmza töreninde konuşan Şırnak Üniversitesi Genel Sekreter Vekili Doç. Dr. İbrahim Baz, yönetim olarak üniversitede işçi kadrosunda görev yapan personelin özlük ve sosyal haklarının iyileştirilmesi için gerekli hassasiyeti gösterdiklerini söyledi. Doç. Dr. Baz, "Şırnak Üniversitesi ailesi olarak çalışan personellerimizin haklarının, üniversitemizin ve devletimizin imkanları doğrultusunda iyileştirilmesine yönelik yürüttüğümüz bu görüşmeler kendilerinin daha mutlu olmalarına ve işlerini daha özverili bir şekilde yapmalarına da önemli katkı sağlayacaktır" dedi.

Koop-İş Sendikası adına konuşan Van Şube Başkanı Ayhan Özbek de üniversitede yürütülen sendikal faaliyet ve toplu iş sözleşmesinin iki taraf için de olumlu geçtiğini ifade ederek hayırlı olması temennisinde bulundu.

Üniversitede işçi statüsünde çalışan işçilere yönelik sendika temsilcileri ile imzalanan bu toplu iş sözleşmesi kapsamında işçilerin ücretlerinde ve sosyal haklarında iyileştirmeler yapıldı. Sözleşme 15 Ağustos 2020 - 14 Ağustos 2021 tarihleri kapsayacak. Toplu iş sözleşme kapsamında işçiler, yılda iki kez 2 maaş ikramiye alabilecek. Bunların yanı sıra işçilerin, her yıl giyim, taşıt, yemek, aile ve çocuk yardımı, öğrenim yardımı, bayram yardımı, yakacak yardımı ve diğer sosyal haklarında da önemli iyileştirmeler yapıldı.



