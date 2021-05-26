YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şırnak
  4. Şırnak Üniversitesi'nde müzik festivali düzenlendi

Şırnak Üniversitesi'nde müzik festivali düzenlendi

26.05.2021 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak Üniversitesi'nde müzik festivali düzenlendi

Şırnak'ta kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında "1. Şırnak Üniversitesi Müzik Festivali" gerçekleştirildi.

Rektör Prof. Dr. M. Emin Erkan, üniversite yerleşkesindeki 15 Temmuz Kongre Merkezi'nde düzenlenen festival öncesinde yaptığı konuşmada, kentin artık spor, bilim ve müzikle anıldığını söyledi.

Şırnak'ın Cudi Cup Tenis Turnuvası'yla gündeme oturduğunu dile getiren Erkan, "Artık bu festivallerle terörden arınmış, hep güzel şeyleri konuşacağız. Güzel gelecekler için Allah'tan niyaz ediyoruz. Bundan sonra daha güzel çalışmalarımız olacaktır." dedi.

Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Günay Tuzkaya'nın şefliğinde, Güzel Sanatlar Fakültesi müzik bölümü öğrenci korosu tarafından Astor Piazzolla'dan eserler seslendirildi.

Festivale, Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kolay yoldan para kazanmak için jigolo oldu, başına gelmeyen kalmadı! Kolay yoldan para kazanmak için jigolo oldu, başına gelmeyen kalmadı!
Çubuk'ta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralıÇubuk'ta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Şırnak Valisi Pehlivan, güvenlik güçlerinin bayramını kutladıŞırnak Valisi Pehlivan, güvenlik güçlerinin bayramını kutladı
Anahtar Kelimeler:
Şırnak

Şırnak Namaz Vakitleri 26 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:05
Sabah
04:46
Öğle
12:12
İkindi
16:03
Akşam
19:28
Yatsı
21:02

Şırnak Nöbetçi Eczaneler26 Mayıs Çarşamba

Neşe Eczanesi
Sirnakmerkez
Bizim Eczanesi
Cizre
Baran Eczanesi
Silopi
Demir Eczanesi
Idil
Fırat Eczanesi
Uludere
Konak Eczanesi
Guclukonak
Foria Eczanesi
Beytussebap
Tümünü Göster
Şırnak ECZANELER
Şırnak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Konya'da lise öğrencisini darbettikleri iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı

Konya'da lise öğrencisini darbettikleri iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bakan Bekir Pakdemirli, Adana'daki yangında ekili arazilerin zarar görmediğini bildirdi

Bakan Bekir Pakdemirli, Adana'daki yangında ekili arazilerin zarar görmediğini bildirdi

Peugeot'dan yeni SUV 3008'e özel faiz kampanyası

Peugeot'dan yeni SUV 3008'e özel faiz kampanyası

MKE Ankaragücü Kulübünde mevcut yönetim, Faruk Koca'yı başkanlığa aday gösterdi

MKE Ankaragücü Kulübünde mevcut yönetim, Faruk Koca'yı başkanlığa aday gösterdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.