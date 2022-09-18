Şırnaklı kadınlar atıklardan hazırladıkları ürünlerle kızların eğitimine katkı sunacak

Şırnaklı kadınlar, kızların eğitimine katkı sağlamak için atık malzemeleri çeşitli ürünlere dönüştürüyor.

Cizre Bırca Belek Kültür Sanat ve Kalkınma Derneği'nce İçişleri Bakanlığına sunulan "Geri Dönüşümün Külleri Şırnaklı Kadınların Ellerinde Canlanıyor" projesi onaylandı.

Dernek üyeleri ve gönüllü kadınlar haftanın belirli günlerinde ilçedeki 5 atölyede karton, şişe, plastik kova, yün kumaş, ip gibi atıl ürünleri süs eşyaları ve örgü bebeklere dönüştürüyor.

Aile Destek Merkezinin (ADEM) Dağkapı, Yafes, Bırca Belek ve Stıya Zin şubeleri ile Dengbej Evi'nde usta öğreticiler, dernek üyesi usta öğreticiler ve kursiyerlerden oluşan 40 kadın gönüllü olarak projeye destek veriyor.

Proje kapsamında 3 ayda 250 ürün hazırlayan kadınlar aralık ayına kadar hazırlayacakları 1000 ürünü açılacak sergide satışa sunacak.

Sergiden elde edilecek gelirle dar gelirli ailelerin ilk ve orta öğretim ile üniversitede okuyan kız çocuklarının eğitimlerine katkı sağlanacak.

Cizre Bırca Belek Kültür Sanat ve Kalkınma Derneği Başkanı ve Proje Koordinatörü Hatice Atan, AA muhabirine, İçişleri Bakanlığına sunulan ve onaylanan projenin 6 ayı kapsadığını söyledi.

Üç ayda 250 ürün hazırladıklarını ifade eden Atan, amaçlarının kız çocuklarının eğitimine katkı sunmak olduğunu belirtti.

Atan, projenin örnek teşkil ettiğini ifade etti.

- "Böyle bir projede olduğum için çok mutluyum"

Projeye destek veren kadınlardan Ayşe Salman, hem evinde hem de atölyede atık malzemeleri değerlendirdiğini belirtti.

Yün kumaşlardan çeşitli ürünler hazırladığını anlatan Salman, şunları söyledi:

"Yetim kız çocuklarına ve üniversitede okuyan kız öğrencilere küçük de olsa bir katkı sunmak için bu ürünleri yapıyoruz. Böyle bir projede olduğum için çok mutluyum."

Semire Erdem ise elde edilecek gelirle kızların okumasına katkı sunmayı amaçladıklarını dile getirerek, boş vakitlerinde atık malzemeleri çeşitli ürünlere dönüştürdüğünü belirtti.

Erdem, "Bu ürünleri süs eşyası olarak insanlar evlerinin bir köşesine koyabilir. İnşallah amacımıza ulaşırız." dedi.

