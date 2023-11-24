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Şırnaklı kadınlardan turuncu şemsiyeli yürüyüş

24.11.2023 14:23 | Son Güncelleme:
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Şırnak’ta 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü çerçevesinde düzenlenen yürüyüşte katılımcılar, turuncu şemsiye açtı.

Şırnaklı kadınlar, defler ve zılgıtlar eşliğinde yürüyerek kadına şiddete tepki gösterdi.

Şırnak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından farkındalık oluşturmak için düzenlenen yürüyüşte ellerinde turuncu şemsiyelerle Ömer Kabak Meydanı’ndan Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüyen katılımcılar, "Kadına el kalkamaz" yazılı pankart taşıdı. Şırnak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinatörü Psikolog Halime Gürses, “Tüm dünyada çeşitli düzeylerde yaşanan ve ortak bir sorun olan şiddet, son yıllarda yapılan çalışmalar sayesinde daha görünür hale gelmiş ve konuya ilişkin ulusal ve uluslararası alanda önemli adımlar atılmıştır. İlimizde halihazırda Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı bulunmaktadır. Valiliğimiz önderliğinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak şiddet öyküsünü aldığımız her bir fert için risk değerlendirmesi yapmakta, yasal hakları ve alabileceği destekler konusunda bilgilendirme çalışması gerçekleştirmekte, destek hizmetlerine yönlendirme ve gerekli görülmesi halinde koruma altına almaktayız" dedi.

Şırnak Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Alpaslan ve beraberindekilerin kurulan stantları gezmesiyle program son buldu. Yürüyüşe Şırnak Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Alpaslan, Şırnak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nezir Tatar, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Fatma Bişenk Acar ve çok sayıda kadın katıldı.

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