Şırnak'ta 112 Acil Çağrı Merkezi Hizmetleri İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan başkanlığında 112 Acil Çağrı Merkezi Hizmetleri İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, acil çağrı hizmetlerinin Şırnak'ta daha etkin, verimli ve hızlı bir şekilde vatandaşlara sunulması için ilgili kurumlar arasındaki iş birliği ve koordinasyonun sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla 112 Acil Çağrı Hizmetleri binasında toplantı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Vali Pehlivan, ülkede son dönemlerde yaşanan sel ve orman yangınları ile geçen yıl yaşanan depremlerin ve yaşanabilecek afetlere karşı tedbirli olunması gerektiğini belirtti.

- İhbarların yüzde 87'si asılsız

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarların yüzde 87'sinin asılsız olduğunu kaydeden Pehlivan, ilde bu yıl haziran ve eylül ayları arasında 112 Acil Çağrı Merkezine 221 bin 706 acil çağrı geldiğini ve bu çağrıların 192 bin 919'u asılsız olduğunu, 28 bin 787'sinin vakaya dönüşen ve asıllı çağrı olarak tespit edildiğini bildirdi.

Asılsız çağrılara ilgili idari para cezası uygulandığını dile getiren Pehlivan, şöyle devam etti:

"Asıl olan bu konuya vicdani pencereden bakabilmektir. Vatandaşımızın mağdur olmaması için bu birimler gereksiz yere meşgul edilmemelidir. Bu asılsız ihbarlar, personelimizin zamanını çalmaktadır. Personelimiz asılsız ihbarlara uğraştığı esnada gerçekten acil müdahale bekleyen vatandaşlarımıza ulaşmada gecikmeler yaşanabilir. Bu nedenle vatandaşlarımızın 112 Acil Çağrı Merkezini boş yere meşgul etmemesi ve acil durum yaşanması durumunda da doğru bilgi vermesi büyük önem arz etmektedir. Bütün vatandaşlarımızın duyarlılıkla hareket etmesi gerekir."

Daha sonra çağrı merkezinde görev alan sağlık, emniyet, jandarma itfaiye, orman işletme ve AFAD birimlerinin personelleriyle görüşen Pehlivan, gelen çağrılar hakkında bilgiler aldı.

Toplantıya, Şırnak Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Yılmaz, Vali Yardımcısı Murat Ekinci, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Kürşat Mutlu, İl Sağlık Müdürü Vekili Naci Uğur, AFAD Müdür Vekili Ayhan Yıldız, Orman İşletme Müdürü Reşit Tunç ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Şükrü Seven katıldı.

