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Şırnak’ta 14 bölge ’Geçici Özel Güvenlik Bölgesi’ ilan edildi

17.03.2023 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak merkez ile Cizre, Silopi, Uludere, Güçlükonak ve Beytüşşebap ilçelerinde 14 bölge, 17 Mart’tan geçerli olmak üzere 15 gün süreyle “Geçici Özel Güvenlik Bölgesi” ilan edildi.

Şırnak Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Şırnak Valiliği, 30 Ocak 2023 tarihli ve 8308 karar sayılı kararınca milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz bir durumun önüne geçilebilmesi amacıyla 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11’inci maddesi ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesine istinaden Şırnak il merkezi, Cizre, Silopi, Uludere, Güçlükonak, Beytüşşebap ilçeleri sınırlarında bulunan Cudi Dağı bölgesi, Bestler Dereler bölgesi, Kurt Dağı bölgesi, Kureşin bölgesi, Karaçalı Tepe bölgesi, Kel Mehmet Dağları bölgesi, Serin Vadi bölgesi, 2088 rakımlı tepe bölgesi, Küçük Su Yolu bölgesi, Gabar Dağı bölgesi, Altın Dağ bölgesi, İncebel Dağ bölgesi, Oymakaya bölgesi, Tanin Tanin bölgesinde bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların mezkûr bölgelerdeki yasadışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 17 Mart (dahil) 2023-31 Mart (dahil) 2023 tarihleri arasında Geçici Özel Güvenlik Bölgesi ilan edildi" denildi.
Bahse konu bölgelere vatandaşların can ve mal güvenlikleri bakımından girmelerinin yasaklandığı belirtildi.

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