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Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

08.09.2022 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ta Eren Abluka-27 Operasyonu kapsamında, 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Eren Abluka-27 Operasyonu kapsamında, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Cudi Dağı Cevizdüzü kırsalında 7 Eylül'de, Jandarma-SİHA, ANKA ve Hava Kuvvetleri Komutanlığının desteğinde, jandarma özel harekat (JÖH) ve jandarma komando timlerinin katılımıyla icra edilen istihbarata dayalı nokta operasyonunda, 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, bölgede operasyonların sürdüğü vurgulandı.

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Anahtar Kelimeler:
Şırnak terörist Cudi Dağı

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