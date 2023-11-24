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Şırnak’ta 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

24.11.2023 14:10 | Son Güncelleme:
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Şırnak’ta 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen törenle kutlandı.

Şırnak’ta 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Şırnak Valiliği bahçesinde başlayan tören Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda devam etti. Programa Vali yardımcıları Talha Altuntaş, Ahmet Kavanoz, Belediye Başkan Vekili Ayten Akgül, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan İl Milli Eğitim Müdürü İzzettin Aydın yaptı.
Aydın, “Ailesine, milletine ve kendisine karşı sorumluluk duyan ve bu aziz milletin onurlu bir ferdi olarak erdemli bir yaşamı her şeyden üstün tutan, genç nesli yetişmesinde başrol oynayan kişiler şüphesiz öğretmenlerdir. Öğretmenin olmadığı, zihnini ve kalbini katmadığı hiçbir başarı hikayesi yoktur. Bir insanı gelişimi, yeteneğinin gelişiminde, kendisini keşfetmesi ve hiçbir istem veya teknolojik araç öğretmen kadar etkili olamaz. İlimizin en ücra köşesinde hizmet eden kıymetli öğretmenlerimizin tüm çalışmalarını yürekten destekliyor ve kendilerini kutluyorum. Sevgiyle ve özveriyle mesleklerini icra eden tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum” dedi.

Daha sonra çeşitli okullarda öğrenim gören öğrenciler tarafından şiirler okundu. Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencilerinden oluşan müzik grubu tarafından müzik konseri yapıldı. Programda okullar arasında yapılan resim, kompozisyon ve şiir yarışmalarında birincilere ödülleri verilerek, program son buldu.

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Anahtar Kelimeler:
Şırnak

Şırnak Namaz Vakitleri 24 Kasım Cuma

İmsak
05:27
Sabah
06:52
Öğle
12:02
İkindi
14:39
Akşam
17:02
Yatsı
18:21

Şırnak Nöbetçi Eczaneler24 Kasım Cuma

Konak eczanesi
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