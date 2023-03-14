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Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 43 gözaltı

14.03.2023 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak ve ilçelerinde düzenlenen asayiş ve kaçak ürün operasyonunda 43 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 43 gözaltı

Alınan bilgilere göre, Şırnak’ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollardan ülkeye getirilen kaçak ve sahte ürünleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde eden şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı.

Şırnak ve Habur Sınır Kapısında yapılan operasyonlarda, 1,15 gram metamfetamin, 5 gram esrar, 22,28 gram eroin, 923 paket sigara, 50 adet puro, 35 adet elektronik emtia, 19 adet cep telefonu aksesuarı, 15 kilo çay, 2 adet muhtelif emtia ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda 30’ü kaçakçılık, 9’u asayiş, 2 şüpheli ülkeden çıkış yapmak üzereyken ve 2 şüpheli terör suçundan toplam 43 şüpheli gözaltına alındı.

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