YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şırnak
  4. Şırnak'ta atıl alanlar ve vatandaş arazisi fıstık bahçelerine dönüştürülecek

Şırnak'ta atıl alanlar ve vatandaş arazisi fıstık bahçelerine dönüştürülecek

19.01.2023 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanlığı, Şırnak Valiliği ve Şırnak Fıstık Üreticileri Birliği iş birliğiyle yürütülen projeyle atıl alanlar ve vatandaşların arazisi fıstık bahçelerine dönüştürülecek.

Vali Osman Bilgin, Toptepe köyünde düzenlenen programda, Şırnak Fıstık Üreticileri Birliği ile yapılacak çalışmalar sonucunda atıl alanlar ve vatandaşların arazilerini fıstık bahçeleri yapmak için çalışma başlattıklarını söyledi.

Valilik olarak her vatandaşa fıstık fidanı verdiklerini dile getiren Bilgin, bu sayede vatandaşların arazisini ekilebilir hale getireceklerini kaydetti.

Terör örgütünün "ormanları kesiyorlar" diye propaganda yaptığını ifade eden Bilgin, vatandaşların faydalandığı ormanlar oluşturmak istediklerini aktardı.

Vali Bilgin, "Cudi'den Gabar'a, Besta'dan Namaz, Kato Dağı'na kadar her bölgede fıstık ağacı dikmek istiyoruz." dedi.

Çalışmayı İkizce ve Toptepe köylerinden başlattıklarını, gece gündüz faaliyet yürüteceklerini aktaran Bilgin, 4-5 yıl sonra dağların fıstık bahçesine dönüşeceğini, insanların ekonomik gelir elde edeceğini kaydetti.

Bilgin, "Geç kalanlar, bu çalışmayı yapanlara imrenecek ve 'Biz niye yapmadık' diyecekler. O nedenle vatandaşlarımızı bu seferberliğe davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Birliğin ürettiği fidanların yetersiz kalması durumunda Siirt ve Gaziantep'ten takviye edeceklerini belirten Bilgin, 2 milyon fide dikim kapasitelerinin olduğunu, finansal olarak da bir sorunları olmadığını bildirdi.

Bilgin, ilk yıl 50 bin, gelecek yıl da 250-300 bin dekar alanda çalışmayı yürütmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Her çiftçiye bir ziraat mühendisi yönlendireceklerini ifade eden Bilgin, çiftçiye aynı zamanda gübre ve makine desteği de vereceklerini sözlerine ekledi.

Programa, Vali Yardımcısı Mehmet Çelik, İl Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Yarbay Servet Yeğit, Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Erdoğan Yıldız, Fıstık Üreticileri Birliği Başkanı Aziz Namdar ve çiftçiler katıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 71 gözaltıŞırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 71 gözaltı
Antalya'da kooperatif dairelerinin birçok kişiye satıldığı iddiasıyla suç duyurusuAntalya'da kooperatif dairelerinin birçok kişiye satıldığı iddiasıyla suç duyurusu
Başkent EDAŞ Bartın’da altyapı yatırımını tamamladıBaşkent EDAŞ Bartın’da altyapı yatırımını tamamladı
Anahtar Kelimeler:
Çiftçi Şırnak

Şırnak Namaz Vakitleri 19 Ocak Perşembe

İmsak
05:51
Sabah
07:15
Öğle
12:26
İkindi
15:03
Akşam
17:26
Yatsı
18:45

Şırnak Nöbetçi Eczaneler19 Ocak Perşembe

Dılşad Eczanesi
Sirnakmerkez
Serdar Eczanesi
Cizre
Şifa Eczanesi
Silopi
Armin Eczanesi
Idil
Fırat Eczanesi
Uludere
Konak Eczanesi
Guclukonak
Semih Eczanesi
Beytussebap
Tümünü Göster
Şırnak ECZANELER
Şırnak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Kokusuyla dikkat çekmek isteyen beyler buraya! Sizin için en iyi erkek parfümlerini seçtik

Kokusuyla dikkat çekmek isteyen beyler buraya! Sizin için en iyi erkek parfümlerini seçtik

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.