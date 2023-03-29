Şırnak'ta baharın gelişiyle ters laleler açtı

Tarım ve Orman Bakanlığının 2023 yılı için ihracatı yasak ve kotaya tabi doğal çiçek soğanlarının türlerinin belirlendiği endemik bitkiler arasında yer alan ters lale bitkisi, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Uludere ilçesinde de bazı bölgelerde doğal olarak yetişen ters laleler baharın gelişiyle açtı.

Vatandaşlardan Serdar Bulut, ters lalelerin fotoğraflarını çektiğini belirterek, ters lalenin kıymetli bir bitki olduğunu söyledi.

Bulut, "Ters laleler baharın müjdeleyicisi. Lütfen hiç kimse bu çiçeklere zarar vermesin." dedi.

