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Şırnak'ta bu yıl 112'ye yapılan çağrıların yüzde 87'si asılsız çıktı

18.10.2022 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali Osman Bilgin: - "Acil durum yaşayan vatandaşlarımızın çağrı merkezine ulaşamaması gibi bir sorun yaşıyoruz. Vatandaşlarımız lütfen gerçekten bir sorun olduğunda 112'yi arasınlar"

Şırnak'ta bu yıl 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen 523 bin 337 çağrının yüzde 87'sinin asılsız olduğu tespit edildi.

Vali Osman Bilgin, beraberinde Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Jandarma Komutan Vekili Serhat Yeğit, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman ile 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret etti.

Burada çalışmalarla ilgili bilgi alan Bilgin, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların acil durumlarda problem yaşamaması için her türlü tedbirin devlet tarafından alındığını söyledi.

"Eskiden çok sayıda numara vardı vatandaşlarımızın kafası karışabiliyordu." diyen Bilgin, tüm çağrıların artık 112'ye yapıldığını belirtti.

Bu yıl gelen 523 bin 337 çağrının yüzde 87'sinin asılsız olduğunu, bunun da sıkıntılara yol açtığını dile getiren Bilgin, bu konuda duyarlılık beklediklerini kaydetti.

Bilgin, "Acil durum yaşayan vatandaşlarımızın çağrı merkezine ulaşamaması gibi bir sorun yaşıyoruz. Bir trafik kazasında bir dakika değil, bir saniye bile önemli. Bu konuda herkesi empati yapmaya çağırıyorum. Vatandaşlarımız lütfen gerçekten bir sorun olduğunda 112'yi arasınlar." diye konuştu.

Bazı kişilerin ayda 500-600 kez asılsız çağrı yaptığını belirten Bilgin, gerekli cezai yaptırımı istemeyerek de olsa uygulamak zorunda kalacaklarını söyledi.

Çağrı merkezi personeli Evin Batmaz, asılsız ihbarların kendilerini hem meşgul ettiğini hem de üzdüğünü anlattı.

Batmaz, ilginç çağrılar geldiğini ifade ederek, asılsız ve gereksiz çağrıların gerçek vakalara ulaşımı da güçleştirdiğini kaydetti.

İşini severek yaptığını dile getiren Batmaz, insanların hayatına dokunmanın onlara yardımcı olmanın mutluluk verici olduğunu sözlerine ekledi.

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Şırnak 112 Acil Çağrı Merkezi

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