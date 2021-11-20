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Şırnak'ta çocuklar "Dünya Çocuk Hakları Günü" etkinliğinde gönüllerince eğlendi

20.11.2021 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali Ali Hamza Pehlivan: - "Çocuklarımızın gülmesi, en iyi şartlarda yetişmesi devlet olarak da millet olarak da temel görevimiz. Çünkü onlar bugünlerimiz, yarınlarımız ve onlara bakınca aydınlık geleceğimizi görüyoruz"

Şırnak'ta "Dünya Çocuk Hakları Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe katılan çocuklar, badminton, tenis, futbol, voleybol oynadı, ok attı, yüzleri boyandı, palyaçolar eşliğinde eğlenceli zaman geçirdi.

Etkinlik alanını ziyaret eden Vali Ali Hamza Pehlivan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Meydanı'nın bugün çocuklarla şenlendiğini, kendilerinin de onların heyecanına ortak olduğunu söyledi.

Çocukların gülümsemesinin, birbirleriyle diyaloglarının, özgürce oyun oynamasının kendilerine mutluluk olarak yansıdığını dile getiren Pehlivan, şöyle konuştu:

"Çocuklarımızın gülmesi, en iyi şartlarda yetişmesi devlet olarak da millet olarak da temel görevimiz. Çünkü onlar bugünlerimiz, yarınlarımız ve onlara bakınca aydınlık geleceğimizi görüyoruz. İnşallah çocuklarımızla, gençlerimizle devlet ve millet olarak güçlü geleceğe doğru emin adımlarla yol alıyoruz. Onları görünce yüzümüz gülüyor. Onların yüzünü güldürmek adına da bu ve benzeri faaliyetleri yapmak hepimizi mutlu ediyor. Onlar bu meydanda olduğu gibi mutlu olsunlar, çocukluklarını yaşasınlar, hem oyunlar oynasınlar hem de kısmen eğitici faaliyetler ve spor faaliyetleri içerisinde bulunsunlar."

Pehlivan, çocukların İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü gibi kurumların kültürel, sosyal ve sportif faaliyetleri içerisinde olmasını önemsediklerini ifade etti.

Vali Pehlivan, daha sonra çocuklarla bir süre oyun oynadı.

Etkinliğe, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik ile kurum yetkilileri de katıldı.

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