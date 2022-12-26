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Şırnak'ta "Eren Abluka Sonbahar-Kış-19 Serkan Ünsal-1 Operasyonu" başlatıldı

26.12.2022 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Operasyonun ilk gününde Bestler Dereler bölgesinde 2 mağara ile 10 sığınak imha edildi

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta 470 personelin katılımıyla "Eren Abluka Sonbahar-Kış-19 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Serkan Ünsal-1 Operasyonu"nun başlatıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla "Eren Abluka Sonbahar Kış-19 (Şırnak-Bestler Dereler) Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Serkan Ünsal-1 Operasyonu" başlatıldı.

Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda, jandarma özel harekat (JÖH), jandarma komando ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 470 personel ve 39 operasyonel tim görev alıyor.

Operasyonun ilk gününde nokta istihbaratına dayalı olarak Şırnak-Merkez ilçesi Bestler Dereler bölgesi kırsalında icra edilen arazi arama tarama faaliyetinde 2 doğal mağara ve 10 sığınak tespit edildi.

Aramalarda, EYP düzeneği, uzaktan komutalı EYP düzeneği, 2 tüp, 2 kilogram gıda malzemesi ile çok miktarda yaşam ve giyim malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler imha edilerek, sığınak ve barınaklar kullanılamaz hale getirildi.

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