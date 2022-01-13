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Şırnak'ta evden hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı

13.01.2022 12:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak'ta evden hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı

Şırnak'ın İdil ilçesinde, jandarma ekipleri evden ziynet eşyası hırsızlığıyla ilgili 75 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü izleyerek 3 şüpheliyi yakaladı.

İdil'in Kırca köyünde bir evden ziynet eşyası ve bir miktar para çalınması üzerine durum jandarmaya bildirildi.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından başlatılan çalışma kapsamında çevredeki 25 güvenlik kamerasına ait 75 saatlik görüntü kaydı incelendi.

Kimlikleri belirlenen 3 şüpheli hakkında savcılık tarafından yakalama kararı çıkarıldı.

Şüphelilerden H.G. Mardin'de, A.K. ve H.K. de Şırnak'ta yakalandı. Şüphelilerin üst aramasında çalınan ziynet eşyası ve para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Çalınan ziynet eşyası ve paranın değerinin yaklaşık 500 bin lira olduğu belirtildi.

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