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Şırnak'ta husumetli aileler barıştırıldı

ŞIRNAK HABERLERİ  | 18.11.2020 14:55 | Son Güncelleme

Şırnak'ta husumetli aileler barıştırıldı

Şırnak merkez Kumçatı beldesinde 2 aile arasındaki husumet sona erdi.

Beldede yaşayan Özmen ve Bulduk ailelerinin arasında 3 ay önce yaşanan arazi kavgasında 4 kişinin yaralanmasıyla başlayan husumetin sona erdirilmesi için kanaat önderleri devreye girdi.

Bir araya gelme karara alan iki aile için Şırnak Cizre Dirsekli Şeyh İzzettin Camisi önünde barış etkinliği düzenlendi.

Kumçatı Belde Belediye Başkanı Nimet Demir, etkinlikte, hoşgörü, barış ve kardeşliğin değerli, yüce ve kutsal kavramlar olduğunu belirterek, ailelerin barışmasını sağlayan kanaat önderlerine teşekkür etti.

Vatandaşlardan Muhsin Elçi de bölgedeki tüm kırgınlıkların ve husumetlerin ortadan kalkması gerektiğini söyleyerek, "Burada iki aile arasında bir kavga çıkmıştı. Yöre insanları olarak onları barışını sağladık. Elimizden geldiğince katkı sunmaya çalıştık. Temennimiz bölgede bu kırgınlıkların ve husumetlerin ortadan kaldırılmasıdır." diye konuştu.

Yapılan duanın ardından iki aile fertleri barıştı.

Husumetin son bulması nedeniyle mevlit okutuldu, davetlilere tatlı ikram edildi.

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