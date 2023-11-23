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Şırnak'ta ihtiyaç sahibi öğrencilere destek için serada domates yetiştirilecek

23.11.2023 13:22 | Son Güncelleme:
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım Bölümü'nün 2 dönümlük serasında yetiştirilecek domateslerin geliri, ihtiyaç sahibi öğrenciler için kullanılacak.

Şırnak'ta ihtiyaç sahibi öğrencilere destek için serada domates yetiştirilecek

Şırnak Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Yelderem Akhoundnejad tarafından Silopi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenci ve üreticilere modern seracılık eğitimi verildi.

Teorik eğitimin ardından okulun yan tarafında 2 dönüm araziye kurulan ısıtma sistemli modern serada, uygulamalı eğitime geçildi.

Serada öğrenci ve üreticiler, 3 bin 500 domates fidesi dikti. Fidelerin bakım işleri okuldaki eğitmen ve öğrencileri tarafından yapılacak.

Seradan yaklaşık 20 ton domates elde edilmesi planlanıyor. Domatesin satışından elde edilen gelir, ihtiyaç sahibi öğrenciler ve okul için kullanılacak.

Okul Müdürü Hakkı Kaya, bugün ayrı bir mutluluk yaşadıklarını belirterek, domates fidelerini toprakla buluşturduklarını söyledi.

Yaklaşık 2 haftadır Şırnak Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nce öğrenci ve üreticilere seracılık eğitimi verildiğini ifade eden Kaya, "Eğitimi uygulamalı olarak gördük. Bu çalışma Şırnak ve ilçemiz için çok önemli. Silopi'nin toprağından bereket fışkırmaktadır." dedi.

Akhoundnejad ise amaçlarının lise öğrencileri ve çiftçilere nasıl fide dikileceği, sulama, gübreleme ve ip asma konularında eğitim vermek olduğunu belirterek, seradan yaklaşık 20 ton ürün beklediklerini aktardı.

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