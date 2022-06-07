Şırnak'ta jandarmanın bulduğu yaralı yaban keçisi tedavi altına alındı

Şırnak'ta, jandarma tarafından arazide yaralı halde bulunan yaban keçisi, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.

Milli Jandarma Karakolu ekipleri, Balveren beldesi kırsalında bir yaban keçisi yavrusunun yaralı halde görüldüğü ihbarı üzerine harekete geçti.

Bölgeye giden jandarma ekipleri, sol arka ayağından yaralı halde bulunan yavruyu karakola getirdi.

Burada su ve yiyecek verilen keçinin durumu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirildi.

Keçi yavrusu, tedavisi için Şırnak Doğa Koruma Milli Parklar Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Şube Müdürü Orhan Kalay, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaban keçisini veteriner hekim gözetiminde teslim aldıklarını söyledi.

Kalay, yırtıcı kuşlar tarafından yaralandığını tespit ettikleri 1 yaşındaki keçinin ilk tedavisinin, rehabilitasyon ünitelerinde yapıldığını kaydetti.

"Yavru yaban keçisi bir müddet misafirimizi olacak, tedavisi tamamlandığında doğaya salacağız." diyen Kalay, vatandaşlardan bu hayvanlara karşı duyarlılık beklediklerini aktardı.

Kalay, yaban keçisinin kaçak olarak avlanması durumunda 250 bin lira ceza uygulandığını belirtti.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz