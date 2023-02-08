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Şırnak'ta kar nedeniyle 30 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

08.02.2023 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak'ta süren yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 30 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Şırnak'ta kar nedeniyle 30 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kent genelinde kar ve tipi etkisini sürdürüyor.

Merkezde 6 köy, 3 mezra, ilçelerden Beytüşşebap'ta 14 köy, 8 mezra ve Uludere'de 5 köy ve 2 mezranın yolu ulaşıma kapandı.

Ekiplerin çalışması sonucu merkezde 3, ilçelerden Uludere'de 4 ve Beytüşşebap’ta da 1 köy yolu ulaşıma açıldı. Kapalı diğer yolların ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

​​​​​​​Beytüşşebap ilçesinde de 6 gündür aralıklarla yağan kar ve tipi hayatı olumsuz etkiledi.

Kar kalınlığının 1 metreyi aştığı ilçede belediye ekipleri ana arterlerde biriken karları kamyonlarla şehir dışına taşıyor.

Kar enerji nakil hatlarında hasara neden oldu.

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ ekipleri olumsuz hava koşullarının neden olduğu arızaların giderilmesi için çalışma yürütüyor.

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Şırnak Beytüşşebap kar

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