Şırnak'ta kömür ocağına ait kamyon gölete düştü

Şırnak'ın Silopi ilçesinde gölete devrilen kamyonun sürücüsünün bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Cudi Dağı mevkisinde özel bir maden ocağına ait sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen kamyon kontrolden çıkarak gölete devrildi.

Bölgeye, jandarma 112 Acil Sağlık ve Cizre'den AFAD'ın dalgıç ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce sürücünün bulunması için başlatılan arama çalışması sürerken bölgeye takviye amaçlı Diyarbakır ve Batman'dan da AFAD'ın dalgıç ekipleri sevk edildi.

