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Şırnak’ta ocak ayında konut satışları arttı

22.02.2021 10:54 | Son Güncelleme:
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Şırnak’ta konut satışları ocak ayında yüzde 21,7 oranında artarak 112 olarak gerçekleşti.

Şırnak’ta konut satışları ocak ayında yüzde 21,7 oranında artarak 112 olarak gerçekleşti. Şırnak’ta konut alanların yüzde 65’i sıfır konutları tercih etti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Siirt Bölge Müdürlüğü, 2021 Ocak ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. TÜİK Siirt Bölge Müdürü Ercüment Toka tarafından verilen bilgiye göre bir önceki yılın aynı ayına göre Türkiye genelinde konut satışları yüzde 37,9 azalırken, Şırnak’ta konut satışları yüzde 21,7 arttı. Şırnak’ta konut satışları 2021 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,7 oranında artarak 112 oldu. Bu satışların 73’ü ilk satış, 39’u ikinci el satış olarak gerçekleşti. Şırnak’ta ocak ayında ipotekli konut satışı gerçekleşmedi.
Türkiye genelinde 2021 Ocak ayında 70 bin 587 konut satıldı. Türkiye genelinde konut satışları 2021 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,9 azalarak 70 bin 587 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 13 bin 666 konut satışı ve yüzde 19,4 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 6 bin 635 konut satışı ve yüzde 9,4 pay ile Ankara, 4 bin 63 konut satışı ve yüzde 5,8 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 10 konut ile Hakkari, 16 konut ile Ardahan ve 31 konut ile Bayburt oldu.

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