Şırnak’ta otobüs şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Kaza, sabah saat 06.00 sıralarında Şırnak-Uludere karayolu, Milli Karakol mevkiinde meydana geldi. Virajı alamayan Rıdvan Ayda yönetimindeki 34 DHN 073 plakalı otobüs, şarampole yuvarlandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Devrilen otobüste sürücü ve muavin sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Kazada yaralanan şoför Rıdvan Ayda ve muavin Emrullah Uysal, Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

