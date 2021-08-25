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Şırnak'ta şarampole devrilen aracın sürücüsü yaşamını yitirdi

25.08.2021 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak'ta şarampole devrilen aracın sürücüsü yaşamını yitirdi

Şırnak'ta şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Şırnak-Uludere kara yolu Besta mevkisinde plakası öğrenilemeyen Faruk Kanat (33) yönetimindeki otomobil şarampole devrildi.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan Kanat, bir saatlik çalışmanın ardından çıkartılarak Şırnak Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kanat, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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