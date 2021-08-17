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Şırnak’ta terör mağduru 43 aile yeni evlerine kavuştu

17.08.2021 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ahmet Şahin: - "Kurayla birlikte il genelinde 10 bin 155, Şırnak merkezde ise 5 bin 716 konutun tamamı hak sahibine teslim edilmiş olacak"

Şırnak’ta çekilen kura ile terör mağduru 43 aile yeni evlerine kavuşmanın sevincini yaşadı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca terör mağdurları için kent genelinde, mahallelerde etap dışı kalan konutların kura çekimi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi Salonu’nda yapıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak hak sahiplerinin de salonda hazır bulunduğu kura noter huzurunda yapıldı. Kura kamera ile kayda alındı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ahmet Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, sokağa çıkma yasağı döneminde terör olayları nedeniyle evleri yıkılan, zarar görenler için Toplu Konut İdaresince (TOKİ) yapılan konutların kura çekimini gerçekleştirdiklerini belirtti.

Kendilerine yapılan 126 başvurudan 43 kişinin kurayla konutuna kavuşacağını böylelikle Şırnak’ta bugüne kadar yapılmış olan tüm konutları hak sahiplerine teslim etmiş olacaklarını ifade eden Şahin, konutların 38’i merkez, 2’sinin Cizre ve diğer 3’ünün de Silopi’de olacağını bildirdi.

Şahin, şunları kaydetti:

"Kurayla il genelinde 10 bin 155, Şırnak merkezinde ise 5 bin 716 konutun tamamı hak sahibine teslim edilmiş olacak. Bundan sonraki süreçte parsel alanı TOKİ alanı dışında kalan vatandaşların ödemelerini Valilik Zarar Tespit Komisyonu tarafından, parseli TOKİ alanı içerisinde kalan vatandaşlarımıza da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü olarak biz karşılayacağız. Böylelikle terör olaylarından bugüne kadar olan zararlarını ödemiş ve bitirmiş olacağız. Kurada dairesini alacak hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum "

Şahin, kurası çekilen vatandaşların gerekli resmi evraklarını tamamlamasıyla konutlarına yerleşebileceğini sözlerine ekledi.

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