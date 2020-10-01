Şırnak'ta terör mağduru aileler HDP il binası önünde eylem yaptı.

PKK'lı teröristler tarafından yakınları dağa kaçırılan Şırnaklı kadınlar ile şehit ve gazi aileleri, Şehit Mehmet Esin Caddesi'nde gerçekleştirdikleri yürüyüşün ardından HDP İl Başkanlığı binası önünde toplandı.

Terör mağdurları, ellerinde Türk bayrakları ve terör saldırılarında kentte yıkılan binaları gösteren fotoğraflar ile "Unutmadık, unutmayacağız" yazılı dövizler taşıdı.

"Kahrolsun PKK, kahrolsun HDP", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atan kadınlara, parti binasının balkonundaki HDP'li bazı kadınlar da tencere ve tavalarla tepki gösterdi.

Oğlu Doğan Aslan için eyleme katılan Hamdiye Aslan, sağlığı el verdiği sürece oğlunu HDP'den istemek için her perşembe günü parti binası önünde eylem yapacağını söyledi.

14 yaşındaki oğlunun 5 yıl önce zorla dağa kaçırıldığını belirten Aslan, "Çocuklarımı fakirlik içinde zor şartlar altında büyüttüm, o seviyeye getirdim, benden koparıp aldılar. Bütün bu dağa kaçırılanlar HDP eliyle dağa götürülüyor. HDP onlara yol açıyor. Çocuklarımızı HDP'den istiyoruz. Onlar olmasa, yol göstermeseler oğlum dağa nasıl gidecek?" dedi.