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Şırnak'ta terör mağduru aileler HDP il binası önünde eylem yaptı

ŞIRNAK HABERLERİ  | 01.10.2020 17:21 | Son Güncelleme

14 yaşındaki oğlunun 5 yıl önce dağa kaçırıldığını belirten anne Hamdiye Aslan: - "Çocuklarımı fakirlik içinde zor şartlar altında büyüttüm, benden koparıp aldılar. Çocuklarımızı HDP'den istiyoruz" - 1993'te Güçlükonak'taki saldırıda babasını kaybeden Zehra Erzen Ece: - "Babamın hesabını sormaya geldim. Babamla birlikte aynı minibüste 8 kişi şehit oldu"

Şırnak'ta terör mağduru aileler HDP il binası önünde eylem yaptı.

PKK'lı teröristler tarafından yakınları dağa kaçırılan Şırnaklı kadınlar ile şehit ve gazi aileleri, Şehit Mehmet Esin Caddesi'nde gerçekleştirdikleri yürüyüşün ardından HDP İl Başkanlığı binası önünde toplandı.

Terör mağdurları, ellerinde Türk bayrakları ve terör saldırılarında kentte yıkılan binaları gösteren fotoğraflar ile "Unutmadık, unutmayacağız" yazılı dövizler taşıdı.

"Kahrolsun PKK, kahrolsun HDP", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atan kadınlara, parti binasının balkonundaki HDP'li bazı kadınlar da tencere ve tavalarla tepki gösterdi.

Oğlu Doğan Aslan için eyleme katılan Hamdiye Aslan, sağlığı el verdiği sürece oğlunu HDP'den istemek için her perşembe günü parti binası önünde eylem yapacağını söyledi.

14 yaşındaki oğlunun 5 yıl önce zorla dağa kaçırıldığını belirten Aslan, "Çocuklarımı fakirlik içinde zor şartlar altında büyüttüm, o seviyeye getirdim, benden koparıp aldılar. Bütün bu dağa kaçırılanlar HDP eliyle dağa götürülüyor. HDP onlara yol açıyor. Çocuklarımızı HDP'den istiyoruz. Onlar olmasa, yol göstermeseler oğlum dağa nasıl gidecek?" dedi.

Zehra Erzen Ece de 1993 yılında Güçlükonak ilçesinde minibüsün geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu babasının da bulunduğu 8 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

"Babamın hesabını sormaya geldim. Babamla birlikte aynı minibüste 8 kişi şehit oldu." diyen Ece, her perşembe günü HDP il binası önünde toplanarak hesap soracaklarını belirtti.

HDP önünde bir süre eylem yapan aileler daha sonra dağıldı.

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