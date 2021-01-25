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Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı

25.01.2021 11:59 | Son Güncelleme:
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Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı

Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 15 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 18-24 Ocak'ta il genelinde terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 zanlıdan 3'ü tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, bir şüpheli ilgili ildeki birimlere teslim edildi.

İki zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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İkindi
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Akşam
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Şırnak Nöbetçi Eczaneler25 Ocak Pazartesi

Nergis Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
Cizre
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