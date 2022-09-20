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Şırnak'ta terör operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

20.09.2022 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak'ta terör operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, il merkezi ve ilçelerde terör örgütü adına faaliyet gösterdikleri belirlenen 15 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüphelilerden 14'ü yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 4 şarjör, ruhsatsız av tüfeği, 184 fişek, 6 av tüfeği fişeği, 4 hafıza kartı, 2 flaş bellek ve 12 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 14 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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