YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şırnak
  4. Şırnak'ta tipi nedeniyle kaybolan 15 göçer, 11 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı

Şırnak'ta tipi nedeniyle kaybolan 15 göçer, 11 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı

10.05.2022 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak'ta tipi nedeniyle kaybolan 15 göçer, 11 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar ve tipi nedeniyle hayvanlarıyla kırsalda mahsur kalan 15 göçer, ekiplerin 11 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Cizre ve Silopi ilçelerindeki kışlaklarından geçen hafta ayrılan 15 göçer, Beytüşşebap'ın Toptepe köyü mevkisinde kar ve tipi nedeniyle yolunu kaybetti.

Durumu jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine bildiren göçerler için Hakkari ve Şırnak'tan jandarma, özel idare, sağlık, AFAD personeli ve güvenlik korucularından oluşan 50 kişilik ekip yönlendirildi.

Havanın kararması ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yolunu kaybeden ve birbirinden ayrılan göçerler, yaklaşık 11 saatlik çalışma sonucunda bulunarak, sürüleriyle Hakkari'nin Kamışlı köyüne ulaştırıldı.

Beytüşşebap İlçe Özel İdare Müdürü Seyit Gökçe, göçerlerin yardım talebiyle hemen harekete geçtiklerini ve kurtarma çalışmalarına katıldıklarını söyledi.

Dün gece başlayan aramaların sabaha kadar sürdüğünü ifade eden Gökçe, "Çok şükür ailelere ulaştık ve hepsinin durumu şu an iyi. Onlara kumanya verdik. Ekipler, soğuktan etkilenen vatandaşlarımıza ilk müdahaleyi yaptı. Hava şartları iyileşince tekrar yollarına devam ettiler." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şırnak'ta kar nedeniyle 3 köy yolu ulaşıma kapandıŞırnak'ta kar nedeniyle 3 köy yolu ulaşıma kapandı
ING Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final heyecanıING Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final heyecanı
Aydın'da babası tarafından bıçaklanan kişi yaralandıAydın'da babası tarafından bıçaklanan kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Şırnak

Şırnak Namaz Vakitleri 11 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:23
Sabah
04:58
Öğle
12:12
İkindi
16:00
Akşam
19:15
Yatsı
20:44

Şırnak Nöbetçi Eczaneler11 Mayıs Çarşamba

Sıhhat Eczanesi
Sirnakmerkez
Serdar Eczanesi
Cizre
Özen Eczanesi
Silopi
İdil Eczanesi
Idil
Deniz Eczanesi
Uludere
Foria Eczanesi
Beytussebap
Tümünü Göster
Şırnak ECZANELER
Şırnak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Mafya karşıtı savcı baba olacağını öğrendiği gün katledildi

Mafya karşıtı savcı baba olacağını öğrendiği gün katledildi

Öğretmenden iğrenç hareket! Sokak ortasında mastürbasyon...

Öğretmenden iğrenç hareket! Sokak ortasında mastürbasyon...

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Seks kasetlerini paylaştı! Yetmedi canlı yayında cinsel ilişki..

Seks kasetlerini paylaştı! Yetmedi canlı yayında cinsel ilişki..

20 yaşında ama 1 metre boyunda! Görenler inanamıyor

20 yaşında ama 1 metre boyunda! Görenler inanamıyor

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.