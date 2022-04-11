Şırnak'ta toz taşınımı etkisini sürdürüyor

Şırnak’ta Suriye kaynaklı toz taşınımının etkisi devam ediyor.

Özellikle sınıra yakın ilçelerde etkili olan ve hayatı olumsuz etkileyen toz taşınımı sonucu görüş mesafesi düştü.

Kentin silüetini oluşturan Cudi ve Gabar dağları toz taşımını neredeyse görülmez hale geldi.

Merkez Cizre, İdil ve Silopi ilçelerinde etkisini artıran toz bulutu nedeniyle araç ve evlerin balkonları tozla kaplandı.

Yetkililer, zorunlu olunmadıkça dışarıya çıkılmaması uyarısında bulundu.



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