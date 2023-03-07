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Şırnak'ta usta öğretici ve kursiyerler depremzedeler çeşitli malzemeler dikiyor

07.03.2023 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak’ın Uludere ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi (HEM) bünyesinde çalışan usta öğretici ve kursiyerler, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenenler için yatak, yorgan, battaniye ve uyku tulumları hazırlıyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden etkilenenler için Şırnak'ta başlatılan yardım seferberliği sürüyor.

Uludere Kaymakamlığı koordinesinde HEM'de görev yapan usta öğretici ve kursiyerler depremzedeler için yatak, yorgan, battaniye ve uyku tulumlarını dikerek, deprem bölgesine gönderiliyor.

Uludere HEM Müdürü İdris Benek, depremin ilk gününden itibaren merkez olarak gıda malzemesi olmak üzere kışlık giysi desteği sağladıklarını söyledi.

Depremzedeler için sıfırın altında 30 dereceye kadar sıcak tutabilen uyku tulumu da diktiklerini aktaran Benek, "Bugüne kadar 250 uyku tulumu yaptık. Bunun yanında yüzlerce pijama takımları, yastık, yorgan, bere, atkı gibi ürünler hazırladık. Yardım ve desteklerimiz artarak devam edecek. Gün birlik olma günüdür." diye konuştu.

Usta öğreticilerden Sadık Tonga da uyku tulumlarını ihtiyacı olan depremzedeler için diktiğini anlatarak, onların üşümemeleri için gerekirse gece gündüz durmadan çalışacağını kaydetti.

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