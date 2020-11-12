YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şırnak
  4. Şırnak'ta uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

Şırnak'ta uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

ŞIRNAK HABERLERİ  | 12.11.2020 17:36 | Son Güncelleme

Şırnak'ta uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

Şırnak'ın Cizre ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, narkotik suçlara karşı yürütülen çalışmalar kapsamında uyuşturucu ticareti yapan kişilerin deşifre edilmesine yönelik Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon yapıldı.

Operasyonda 2'si suça sürüklenen çocuk olmak üzere 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 55,5 gram eroin, 940 lira ve eroin paketlemede kullanılan malzeme ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Her şey canlı yayında ders anlatırken başladı Her şey canlı yayında ders anlatırken başladı
Şırnaklı Çocuklar Piyano ÖğreniyorŞırnaklı Çocuklar Piyano Öğreniyor

Şırnak Namaz Vakitleri 13 Kasım Cuma

İmsak
05:18
Sabah
06:41
Öğle
11:59
İkindi
14:44
Akşam
17:08
Yatsı
18:26

Şırnak Nöbetçi Eczaneler13 Kasım Cuma

Dılşad Eczanesi
Merkez
Meydan Eczanesi
Cizre
Foria Eczanesi
Beytussebap
Sevgi Eczanesi
Idil
Özen Eczanesi
Silopi
Deniz Eczanesi
Uludere
Konak Eczanesi
Guclukonak
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.