Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 19 şüpheliden biri tutuklandı

Şırnak'ta düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 19 zanlıdan biri tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi.

Ekiplerce bir haftada düzenlenen operasyonlarda 19 şüpheli yakalandı, zanlılardan biri tutuklandı.

Yapılan aramalarda, 1 kilo 46,75 gram metamfetamin, 0,66 gram eroin, gümrük kaçağı 5 bin 741 paket sigara, 219 kilogram tütün, 90 puro, 15 elektronik sigara ile 78 bin makaron ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.

Kentte ayrıca 36'sı asayiş, 15'i kaçakçılık ve 3'ü terör şüphelisi olmak üzere toplam 54 kişi yakalandı.

