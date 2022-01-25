Şırnak'ta yangında 65 küçükbaş hayvan telef oldu

Şırnak'ta ahırda çıkan yangında, 65 küçükbaş hayvan telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Güneyçam köyünde Bilal Abay’a ait ahırda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların müdahalesiyle söndürülen yangında 65 küçükbaş hayvan telef oldu.



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