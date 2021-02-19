YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şırnak
  4. Şırnak'ta Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı açıldı

Şırnak'ta Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı açıldı

19.02.2021 17:22 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak'ta Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı açıldı

Şırnak Belediyesi öncülüğünce Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı gerçekleştirildi.

Atatürk Mahallesi'nde kurulan fuar, ay sonuna kadar vatandaşların ziyaretine açık olacak ve farklı illerin damak tatları, yöresel yemekler ile hediyelik eşyalar tanıtılacak.

Fuar sorumlusu Muhammed Furkan Dost, bu ayın sonuna kadar açık kalacak fuarda 20 ilin yöresel lezzetlerinin tanıtılacağını ifade etti.

Fuara Mardin'den katılan Mesut Acar ise "Şırnak'a ilk defa geldim misafirperverliklerinden çok etkilendim. Duba altını, tespih ve gümüş gibi ürünleri tanıtıyorum" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'İlk göz ağrım''İlk göz ağrım'
Şırnaklı Çocuklar Piyano ÖğreniyorŞırnaklı Çocuklar Piyano Öğreniyor

Şırnak Namaz Vakitleri 19 Şubat Cuma

İmsak
05:27
Sabah
06:48
Öğle
12:29
İkindi
15:31
Akşam
18:00
Yatsı
19:16

Şırnak Nöbetçi Eczaneler19 Şubat Cuma

Yaşam Eczanesi
Merkez
Bizim Eczanesi
Cizre
Foria Eczanesi
Beytussebap
Tekçe Eczanesi
Idil
Umut Eczanesi
Silopi
Fırat Eczanesi
Uludere
Konak Eczanesi
Guclukonak
Tümünü Göster
Şırnak ECZANELER
Şırnak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Vali Ali Çelik’ten şehit ailesine ziyaret

Vali Ali Çelik’ten şehit ailesine ziyaret

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Başkent’te hem çiftçinin hem ihtiyaç sahiplerinin yüzü güldü

Başkent’te hem çiftçinin hem ihtiyaç sahiplerinin yüzü güldü

Yaşlı kadının 3 torunuyla birlikte yaşadığı ev yangında küle döndü

Yaşlı kadının 3 torunuyla birlikte yaşadığı ev yangında küle döndü

Kağıt yüklü TIR devrildi

Kağıt yüklü TIR devrildi

Diğer Haberler

Şırnak’ta kar etkisini tekrar gösterdi

Şırnak’ta kar etkisini tekrar gösterdi

Şırnak'ta "Sürdürülebilir Turizm Çeşitlendirmesi Toplantısı" düzenlendi

Şırnak'ta "Sürdürülebilir Turizm Çeşitlendirmesi Toplantısı" düzenlendi

Terörün tahrip ettiği Cizre'deki dönüşüm göz kamaştırıyor

Terörün tahrip ettiği Cizre'deki dönüşüm göz kamaştırıyor

Vali Pehlivan: "Sahada yürütülen aktif çalışmalarla koronavirüs sayısını düşürdük"

Vali Pehlivan: "Sahada yürütülen aktif çalışmalarla koronavirüs sayısını düşürdük"

Cizre TSO Başkanı sigorta primleri genel müdürü ile görüştü

Cizre TSO Başkanı sigorta primleri genel müdürü ile görüştü

Cizrespor 1 - Çarşambaspor 1

Cizrespor 1 - Çarşambaspor 1

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.