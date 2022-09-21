YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Sırp organize suç örgütü elebaşının katil zanlıları yakalandı

Sırp organize suç örgütü elebaşının katil zanlıları yakalandı

21.09.2022 21:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sırp organize suç örgütü elebaşının katil zanlıları yakalandı

Sırp organize suç örgütü elebaşı Jovan Vukotiç'in katil zanlıları İstanbul Emniyetinin operasyonuyla yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de 3 yıl önce yakalanan ve Sırbistan'a teslim edildikten sonra orada serbest bırakılan, yasa dışı yollarla tekrar Türkiye'ye gelen, ülkesinde "Skaljari" isimli organize suç örgütü yöneticilerinden Vukotiç'in, İstanbul Şişli'de motorlu iki şahıs tarafından aracına gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda öldürüldüğü, araç içerisinde bulunan eşi, çocuğu ve şoförün sağ olarak kurtulduğu kaydedildi.

Olayla ilgili İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce geniş çaplı çalışma başlatıldığı bildirildi.

Yürütülen çalışmalar sonrası saldırıyı, "Kavac" isimli suç örgütü yöneticisi Radoje Zivkovic'in, Türkiye'deki bağlantıları aracılığıyla gerçekleştirdiğinin belirlendiği, 16 Eylül günü yapılan operasyonla Zivkovic ve Zdravko Perunovıc isimli şahıslarla birlikte toplam 12 şahsın gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, şahıslarla birlikte 11 adet sahte kimlik, 6 adet sahte pasaport ve olayda kullanılan 2 adet silah ele geçirildiği aktarıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Merhamet ve Emek Ödülleri kapsamında 13 iyiliksevere plaket verildiMerhamet ve Emek Ödülleri kapsamında 13 iyiliksevere plaket verildi
Ümraniye'de polise bıçakla saldıran kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin soruşturma başlatıldıÜmraniye'de polise bıçakla saldıran kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin soruşturma başlatıldı
Samsun'da 2 kişiyi silahla yaralayan zanlıya ev hapsi verildiSamsun'da 2 kişiyi silahla yaralayan zanlıya ev hapsi verildi
Anahtar Kelimeler:
emniyet genel müdürlüğü

Ankara Namaz Vakitleri 21 Eylül Çarşamba

İmsak
05:04
Sabah
06:28
Öğle
12:47
İkindi
16:13
Akşam
18:56
Yatsı
20:14
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Anlamını bir bilseniz... Denedikten sonra doktora koşun!

Anlamını bir bilseniz... Denedikten sonra doktora koşun!

Sıra dışı güzellik trendi! Seks oyuncağını kullanarak...

Sıra dışı güzellik trendi! Seks oyuncağını kullanarak...

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

4 aylık mucize! Enkazdan kurtarılmayı başardı

4 aylık mucize! Enkazdan kurtarılmayı başardı

5 metrelik timsahla burun buruna! Kalabalığın gözleri önünde..

5 metrelik timsahla burun buruna! Kalabalığın gözleri önünde..

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.