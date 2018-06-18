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Sırp ve Kosta Rikalı futbolculara eşlerinden tribünde destek!

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 18.06.2018 11:56 | Son Güncelleme

Rusya’nın ağırladığı FIFA 2018 Dünya Kupası’nda E Grubu’nda Sırbistan, dün Kosta Rika’yı 1-0 mağlup etti. Maç binlerce taraftar tarafından heyecanla izlenirken, futbolcuların eşleri ve sevgilileri de desteklerini ihmal etmedi.

İşte o destekler...

Sırp ve Kosta Rikalı futbolculara eşlerinden tribünde destek!

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Sırbistan ve Kosta Rika arasında dün gerçekleşen maçta Aleksandar Kolarov, attığı golle takımını 1-0 ileriye taşıdı.

Sırbistan ve Kosta Rika arasında dün gerçekleşen maçta Aleksandar Kolarov, attığı golle takımını 1-0 ileriye taşıdı.
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Sahada süren kıyasıya rekabet, tribünlerden destekle tamamlandı.

Sahada süren kıyasıya rekabet, tribünlerden destekle tamamlandı.
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Sırp ortasaha oyuncusu Adem Ljajic’in uzun zamandır sevgilisi olan Fosija Milosevic sosyal medyadan desteğini gösterdi.

Sırp ortasaha oyuncusu Adem Ljajic’in uzun zamandır sevgilisi olan Fosija Milosevic sosyal medyadan desteğini gösterdi.
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Milosevic, paylaştığı fotoğraflarıyla sıkı bir futbol taraftarı olduğunu gösterdi.

Milosevic, paylaştığı fotoğraflarıyla sıkı bir futbol taraftarı olduğunu gösterdi.
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Milosevic, formalı ve elinde bir futbol topu tuttuğu fotoğrafında ‘Sırp takımı!’ ifadelerini kullandı.

Milosevic, formalı ve elinde bir futbol topu tuttuğu fotoğrafında ‘Sırp takımı!’ ifadelerini kullandı.
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Bir diğer Sırp futbolcu Marko Grukic’in kız arkadaşı da arkadaşlarıyla karşılaşmayı izlediği bir video yayınladı.

Bir diğer Sırp futbolcu Marko Grukic’in kız arkadaşı da arkadaşlarıyla karşılaşmayı izlediği bir video yayınladı.
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Kosta Rikalı millilerin eş ve sevgilileri de desteğini esirgemedi.

Kosta Rikalı millilerin eş ve sevgilileri de desteğini esirgemedi.
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Joel Campbell’in sevgilisi Fernanda Mora Brianna ve Cristian Gamboa’nın eşi Meli Salazar’ın da aralarında bulunduğu ‘eşler takımı’ destek için Rusya’ya geldi.

Joel Campbell’in sevgilisi Fernanda Mora Brianna ve Cristian Gamboa’nın eşi Meli Salazar’ın da aralarında bulunduğu ‘eşler takımı’ destek için Rusya’ya geldi.
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Anahtar Kelimeler:
dünya kupası sırbistan Kosta Rika Sofija Milosevic

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