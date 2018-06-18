Sırp ve Kosta Rikalı futbolculara eşlerinden tribünde destek!
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Sırbistan ve Kosta Rika arasında dün gerçekleşen maçta Aleksandar Kolarov, attığı golle takımını 1-0 ileriye taşıdı.
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Sahada süren kıyasıya rekabet, tribünlerden destekle tamamlandı.
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Sırp ortasaha oyuncusu Adem Ljajic’in uzun zamandır sevgilisi olan Fosija Milosevic sosyal medyadan desteğini gösterdi.
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Milosevic, paylaştığı fotoğraflarıyla sıkı bir futbol taraftarı olduğunu gösterdi.
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Milosevic, formalı ve elinde bir futbol topu tuttuğu fotoğrafında ‘Sırp takımı!’ ifadelerini kullandı.
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Bir diğer Sırp futbolcu Marko Grukic’in kız arkadaşı da arkadaşlarıyla karşılaşmayı izlediği bir video yayınladı.
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Kosta Rikalı millilerin eş ve sevgilileri de desteğini esirgemedi.
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Joel Campbell’in sevgilisi Fernanda Mora Brianna ve Cristian Gamboa’nın eşi Meli Salazar’ın da aralarında bulunduğu ‘eşler takımı’ destek için Rusya’ya geldi.
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