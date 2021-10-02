Sırra kadem basmıştı! NTV'nin eski sunucusu Simge Fıstıkoğlu şimdi ne yapıyor?

2020 yılının Haziran ayında NTV'deki görevinden ayrıldığını duyuran güzel sunucu Simge Fıstıkoğlu, şimdilerde mutlu yuvasının tadını çıkarıyor. Hayatına dair kareleri sık sık Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan sunucunun pozları, beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor.
38 yaşındaki Simge Fıstıkoğlu, üniversitede Sosyoloji okumuş, 2006 yılında Habertürk'te spor spikerliği yaparak iş hayatına adım atmıştı.
A Haber, Habertürk ve TRT Spor gibi Türkiye'nin sayılı kurumlarında görev alan Simge Fıstıkoğlu, güçlü kariyerine NTV'yi de eklemişti.
NTV'de ''Simge Fıstıkoğlu ile Spor Akşamı'' ve ''Günün içinden'' programlarının sunuculuğunu üstlenen Fıstıkoğlu, 2020'de NTV'den ayrılma kararı aldı.
NTV'den istifa ettikten birkaç ay sonra Olay TV'de hafta sonu programı sunan sunucu, kanalın kapanması nedeniyle yalnızca 2 program yapabildi.
Sosyal medyayı epey aktif kullanan Simge Fıstıkoğlu, Instagram üzerinden çeşitli isimlerle röportajlar gerçekleştiriyor.
Güzel sunucu, dünyaca ünlü markaların davetlerinde sunuculuk yapıyor.
2018 yılında dünyaevine girdiği iş insanı Emir Tavukçuoğlu ile mutlu bir beraberliği bulunan 2 çocuk annesi Simge Fıstıkoğlu, sıcak aile pozlarını Instagram'da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.
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