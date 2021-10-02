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Sırra kadem basmıştı! NTV'nin eski sunucusu Simge Fıstıkoğlu şimdi ne yapıyor?

02.10.2021 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2020 yılında 5 yıl çalıştığı NTV ekranlarına veda eden güzel spiker Simge Fıstıkoğlu, bir anda sırra kadem basmıştı. İki çocuk annesi Fıstıkoğlu, şimdilerde ailesiyle sevgi dolu pozlarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşıyor.

Sırra kadem basmıştı! NTV'nin eski sunucusu Simge Fıstıkoğlu şimdi ne yapıyor?

2020 yılının Haziran ayında NTV'deki görevinden ayrıldığını duyuran güzel sunucu Simge Fıstıkoğlu, şimdilerde mutlu yuvasının tadını çıkarıyor. Hayatına dair kareleri sık sık Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan sunucunun pozları, beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor.

Sırra kadem basmıştı! NTV'nin eski sunucusuna bir de şimdi bakın!

38 yaşındaki Simge Fıstıkoğlu, üniversitede Sosyoloji okumuş, 2006 yılında Habertürk'te spor spikerliği yaparak iş hayatına adım atmıştı.

NTV'nin eski sunucusu şimdi ne yapıyor?

A Haber, Habertürk ve TRT Spor gibi Türkiye'nin sayılı kurumlarında görev alan Simge Fıstıkoğlu, güçlü kariyerine NTV'yi de eklemişti.

NTV'nin eski sunucusu şimdi ne yapıyor?

NTV'de ''Simge Fıstıkoğlu ile Spor Akşamı'' ve ''Günün içinden'' programlarının sunuculuğunu üstlenen Fıstıkoğlu, 2020'de NTV'den ayrılma kararı aldı.

NTV'nin eski sunucusu şimdi ne yapıyor?

NTV'den istifa ettikten birkaç ay sonra Olay TV'de hafta sonu programı sunan sunucu, kanalın kapanması nedeniyle yalnızca 2 program yapabildi.

NTV'nin eski sunucusu şimdi ne yapıyor?

SİMGE FISTIKOĞLU ŞİMDİ NE YAPIYOR?

Sosyal medyayı epey aktif kullanan Simge Fıstıkoğlu, Instagram üzerinden çeşitli isimlerle röportajlar gerçekleştiriyor.

NTV'nin eski sunucusu şimdi ne yapıyor?

Güzel sunucu, dünyaca ünlü markaların davetlerinde sunuculuk yapıyor.

NTV'nin eski sunucusu şimdi ne yapıyor?

2018 yılında dünyaevine girdiği iş insanı Emir Tavukçuoğlu ile mutlu bir beraberliği bulunan 2 çocuk annesi Simge Fıstıkoğlu, sıcak aile pozlarını Instagram'da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

NTV'nin eski sunucusu şimdi ne yapıyor?

NTV'nin eski sunucusu şimdi ne yapıyor?

NTV'nin eski sunucusu şimdi ne yapıyor?


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