Mynet Trend

Sis İstanbul'u etkisi altına aldı! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

orkun.inanc orkun.inanc
GÜNDEM  | 21.02.2019 03:56 | Son Güncelleme

İstanbul'da gün boyu etkili olan sis gece saatlerinde kendisini gösterdi. Görüş mesafesi bazı ilçelerde yer yer 10 metreye kadar düştü.

Sis İstanbul'u etkisi altına aldı! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

İstanbul'da sis etkili oluyor. Gün boyu etkili olan sis nedeniyle vapur seferleri iptal olurken, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Gece saatlerinde de etkisini gösteren sis nedeniyle bazı ilçelerle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Taksim Meydanı da sis altında kaldı. Sis altında kalan Cumhuriyet Anıtı önünde vatandaşlar fotoğraf çekildi.

istanbul-da-yogun-sis-gorus-mesafesi-5-metreye-kadar-dustu-13347561

SİLİVRİ SİS ALTINDA

Silivri'de de sis gece yarısı etkisini artırdı. Görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. İlçe genelinde gün boyu etkisi sürdüren sis akşam saatlerinde de yoğunluk oluşturdu. Görüş mesafesini düşüren sis sürücülere zor anlar yaşattı. Özellikle Selimpaşa, Gümüşyaka, Alipaşa, Yeni Mahalle ve Cumhuriyet mahallelerinde görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. D-100 Karayolunda sürücüler dikkatli ilerliyor. (DHA)

istanbul-da-yogun-sis-gorus-mesafesi-5-metreye-kadar-dustu-13347551

Twitter'ın 9 kullanışlı özelliğiTwitter'ın 9 kullanışlı özelliği
Leman Sam acı haberle yıkıldı! 'Yıkılasın Bodrum'Leman Sam acı haberle yıkıldı! 'Yıkılasın Bodrum'
Ünlü Youtuber'a şok ceza! Bunu hiç beklemiyordu!Ünlü Youtuber'a şok ceza! Bunu hiç beklemiyordu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul sis

En Çok Okunan Trend Haberler

Eşarbını bağlarken hayatının şokunu yaşadı!

Eşarbını bağlarken hayatının şokunu yaşadı!

Hamile olduğunu doğuma girerken öğrendi, 'ben bakireyim' dedi

Hamile olduğunu doğuma girerken öğrendi, 'ben bakireyim' dedi

Leman Sam acı haberle yıkıldı! 'Yıkılasın Bodrum'

Leman Sam acı haberle yıkıldı! 'Yıkılasın Bodrum'

İşte Samsung'un son bombası! İlklerin tanıtımı

İşte Samsung'un son bombası! İlklerin tanıtımı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Doğu Ekspresi'ne şikayet yağıyor! İncelemeye alındı

Doğu Ekspresi'ne şikayet yağıyor! İncelemeye alındı

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

İmamoğlu'na çok ilginç destek sözleri!

İmamoğlu'na çok ilginç destek sözleri!

Tek yumrukla yere serdi: İnsanlık vazifemi yaptım

Tek yumrukla yere serdi: İnsanlık vazifemi yaptım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Leman Sam ile düet yapan sokak köpeği 'Mobilya' yı zehirlediler

Leman Sam acı haberle yıkıldı! 'Yıkılasın Bodrum'

Youtuber Berat Toksöz'e havai fişek cezası

Ünlü Youtuber'a şok ceza! Bunu hiç beklemiyordu!

İstanbul'da göz gözü görmüyor! Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü

İstanbul'da göz gözü görmüyor!

1 milyon dolara satışa çıkarmış! Ankara'da ele geçirildi!

1 milyon dolara satışa çıkarmış! Ankara'da ele geçirildi!

Niğde'de kendi kendine hareket eden kamyonet iki araca çarptı

'Aracın içine cin girdi büyük ihtimal!' Şaşkınlık veren olay!

Zonguldak'ta eski eşini darp eden kocayı, linç edilmekten polis kurtardı

Eski eşini sokakta darp etti! Sonra şoku yaşadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.