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Şişecam, Glasstec Fuarı'nda yenilikçi ürünlerini sergileyecek

05.09.2022 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şirket, fuarda enerji tasarrufu, emniyet, güvenlik, gürültü kontrolü sağlayan ve dekorasyona yönelik yeni ve katma değerli ürünleri hakkında da ziyaretçilere bilgi verecek

İSTANBUL (AA) - Ar-Ge alanında yaptığı çalışmalar ve geliştirdiği ürünlerde enerji verimliliğini ön plana çıkartan Şişecam, Almanya/Düsseldorf'ta gerçekleşecek olan Glasstec Fuarı'nda yerini alacak.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, Şişecam, 20-23 Eylül 2022 tarihleri arasında düzenlenecek fuarda ileri teknolojiye sahip, yenilikçi ürünlerini sergilerken aynı zamanda geliştirdiği etkin ısı yalıtımı ve güneş kontrolü sağlayan yüksek performanslı ürünler hakkında ziyaretçilere bilgi verecek.

Camın tüm temel alanlarında faaliyet gösteren global oyuncu Şişecam, gelişen teknoloji ve artan sürdürülebilirlik ihtiyaçları sayesinde kullanım alanı her geçen gün çoğalan düzcam ürünlerini, Glasstec Fuarı'nda uluslararası katılımcılara sergilemeye hazırlanıyor.

Sektörün önde gelen firmalarının ve temsilcilerinin buluşacağı fuarda 4 gün boyunca özel tasarımlı standında yenilikçi ürünlerini ziyaretçilerinin beğenisine sunacak. Şişecam ayrıca standında yer alacak özel bir enstalasyon ile ana sponsoru olduğu Birleşmiş Milletler Uluslararası Cam Yılı'na dikkati çekecek.

Ürün çeşitliliğiyle pazarın değişen ve gelişen ihtiyaçlarına yenilikçi çözümler sunan Şişecam, fuarda, ileri teknolojili ürünleri ile ürün geliştirme ve Ar-Ge çalışmalarındaki uzmanlığını ortaya koyacak. Şişecam ayrıca, enerji tasarrufu, emniyet, güvenlik, gürültü kontrolü sağlayan ve dekorasyona yönelik yeni ve katma değerli ürünleri hakkında da fuar ziyaretçilerine bilgi verecek.

- Enerji tasarrufu en üst seviyede

Şişecam'ın Glasstec Fuarı'ndaki standında sergileyeceği ürünlerden biri olan, en yüksek seçiciliğe sahip üç gümüşlü "Şişecam Temperlenebilir Solar Low-E Cam Nötral 63/29" ürünü, doğal gün ışığından ödün vermeden, maksimum güneş kontrolü ile enerji tasarrufunu en üst noktaya taşıyarak prestijli projelerin farklı ihtiyaçlarına çözüm sunuyor.

Yüksek ışık geçirgenliği ve düşük yansıtma özelliğiyle öne çıkan "Şişecam Temperlenebilir Solar Low-E Cam Nötral 70/40" ile aynı renk ve performansa sahip standart eşleniği "Şişecam Solar Low-E Cam Nötral 70/40" ürünleri, doğal görünümün ön plana çıktığı rezidans, villa ve mağaza vitrin camlarında tercih ediliyor.

Şişecam'ın fuarda sergileyeceği, dikkati çeken ürünlerden 1,0 W/m²K U değeri ile mükemmel ısı yalıtımı ve etkin güneş kontrolü sağlayan "Şişecam Temperlenebilir Solar Low-E Cam Nötral 50/25" ile aynı renk ve performansa sahip standart eşleniği "Şişecam Solar Low-E Cam Nötral 50/25", doğallığın ön plana çıktığı düşük iç ve dış yansıtma değeri istenen projeler için çözüm sunuyor.

Kontrollü gün ışığı ve daha etkin güneş kontrolünün ön plana çıktığı sıcak iklim bölgeleri ve çatı ışıklıklarında kullanılmak üzere tasarlanan "Şişecam Temperlenebilir Solar Low-E Cam Nötral 43/28" fuarın öne çıkan diğer ürünleri arasında yer alacak.

Olağanüstü ısı yalıtımı ve maksimum güneş kontrolü ile "Şişecam Temperlenebilir Solar Low-E Cam Nötral 40/22" ise nötral görünümünün yanı sıra kontrollü gün ışığı sağlaması ve 1,0 W/m²K U değeri ile sıcak iklim bölgeleri ve çatı ışıklıklarına uygun çözümler sunması özellikleriyle katılımcıların ilgisini çekmeye aday.

Şişecam'ın fuarda sergileyeceği diğer ürün ise renksiz cam üzerine yapılan kaplama ile renklendirilen "Şişecam Temperlenebilir Solar Low-E Cam Yeşil 40/28". Bu ürün, kontrollü gün ışığı ve daha etkin güneş kontrolünün ön plana çıktığı sıcak iklim bölgeleri ve çatı ışıklıklarında tercih ediliyor ve içeriden dışarıya bakıldığında nötral etki devam ederken dışarıdan içeriye bakıldığında cephede yeşil etki yaratıyor.

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