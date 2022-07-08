Şişecam, Mersin'de yenilediği fırınıyla güneş enerjisi sektörüne katma değerli ürünler sağlıyor

İSTANBUL (AA) - Şişecam, Mersin üretim tesisinde soğuk onarımını tamamlayarak son teknolojilere göre yenilediği buzlu cam fırını ile güneş enerjisi sektörüne katma değerli ürünler sunuyor.

Şişecam açıklamasına göre, şirket, günlük 300 ton üretim kapasitesine sahip buzlu cam fırını ile güneş enerjisi camları sektörüne yüksek geçirgenlikli ve AR kaplamalı buzlu camlar sağlıyor.

Son dönemde hızla artan yurt içi fotovoltaik pazar talebine de cevap verebilen Şişecam, sektörün ihtiyacı olan ve artmaya devam eden ince cam talebini de karşılıyor.

2011 yılından bu yana faaliyette olan Şişecam Mersin Düzcam üretim tesisi 11 yılın sonunda ömrünü doldurduğu için soğuk onarıma alınmıştı.

3 Ocak 2022 tarihinde başlayan soğuk onarım tamamlanarak 29 Mart’ta yeniden ateşlendi. İlk cam çekişi nisan ayında yapılan fırından elde edilen katma değerli ürünler, güneş enerjisi sektörüne girdi sağlamaya başladı.

Mersin Düzcam Fabrikası’nda Endüstri 4.0’a uygun ileri teknolojiyle yenilenen ve modernize edilen fırının özellikle iç pazar talebini karşılaması hedefleniyor.

Fırınının yenilenmesiyle operasyonel verimlilik artışı da yakalayan Şişecam pazar ihtiyaçlarını en yeni teknolojilere sahip ürünler ile karşılamaya devam ediyor.

Sürdürülebilirlik yaklaşımı doğrultusunda yenilenebilir enerji kullanımını destekleyen ve enerji verimliliği sağlayan ürünleriyle öne çıkan Şişecam, pazara çevre dostu çözümler sunmayı aralıksız sürdürüyor.

