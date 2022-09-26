Şişecam, yeni ürünleriyle Glasstec Fuarı'nda yerini aldı

İSTANBUL (AA) - Şişecam, Almanya Düsseldorf'ta düzenlenen Glasstec Fuarı'nda yenilikçi ürünlerini sergiledi.

Şişecam'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, sektörün önde gelen firmalarının ve temsilcilerinin buluştuğu Glasstec Fuarı'ndaki özel tasarımlı standında yenilikçi ürünlerini ziyaretçilerinin beğenisine sundu.

İnovatif ürünleriyle katılımcılardan yoğun ilgi gören Şişecam, ayrıca ana sponsoru olduğu Uluslararası Cam Yılı'na dikkati çekmek amacıyla standında katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği özel bir enstalasyon sergiledi.

Glasstec 2022 Şişecam sergilemesi, içerisinde yer alan enstalasyon masaüstü ürünler, düz cam ve ambalaj alanlarındaki ürünler ile faaliyet gösteren kurumun cam ile olan güçlü ve geniş kapsamlı ilişkisini bir doğa soyutlaması ile ziyaretçilere aktardı.

Bir denizin altındaki dünyaya davet edilen ziyaretçiler, camın sürdürülebilir ve daha sağlıklı bir dünyaya olan katkısını düşsel bağlamda deneyimledi. Yeşil bitkiler, balıklar, denizanaları ve kestanelerin büyülü etkisi Şişecam'ın ürünleriyle aktarıldı.

Enstalasyon, daha sağlıklı bir dünya için sürdürülebilirlik kavramını güçlü bir biçimde hatırlatırken, Birleşmiş Milletler tarafından Uluslararası Cam Yılı olarak ilan edilen 2022'nin önemli tartışma platformlarından biri olan bu kavram ile yakın bir ilişki kuruldu.

- Şişecam, yeni ve katma değerli ürünleriyle ilgili ziyaretçileri bilgilendirdi

Fuarda, ileri teknolojili ürünlerini ziyaretçilerinin beğenisine sunan Şişecam, ürün geliştirme ve AR-GE çalışmalarındaki uzmanlığını ortaya koyarken, enerji tasarrufu, emniyet, güvenlik, gürültü kontrolü sağlayan yeni ve katma değerli ürünleri hakkında da fuar ziyaretçilerini bilgilendirdi.

Şişecam'ın Glasstec Fuarı'nda sergilediği ürünlerden biri olan, en yüksek seçiciliğe sahip üç gümüşlü "Şişecam Temperlenebilir Solar Low-E Cam Nötral 63/29" ürünü, doğal gün ışığından ödün vermeden maksimum güneş kontrolü ve 1,0 W/m²K U değeri ile enerji tasarrufunu en üst noktaya taşıyarak prestijli projelerin farklı ihtiyaçlarına çözüm sunuyor.

Yüksek ışık geçirgenliği ve düşük yansıtma özelliğiyle öne çıkan "Şişecam Temperlenebilir Solar Low-E Cam Nötral 70/40" ile aynı renk ve performansa sahip standart eşleniği "Şişecam Solar Low-E Cam Nötral 70/40" ürünleri, doğal görünümün ön plana çıktığı rezidans, villa ve mağaza vitrin camlarında tercih ediliyor.

Şişecam'ın fuarda sergilediği, dikkati çeken ürünlerden 1,0 W/m²K U değeri ile mükemmel ısı yalıtımı ve etkin güneş kontrolü sağlayan "Şişecam Temperlenebilir Solar Low-E Cam Nötral 50/25" ile aynı renk ve performansa sahip standart eşleniği "Şişecam Solar Low-E Cam Nötral 50/25", nötralliğin ön plana çıktığı düşük iç ve dış yansıtma değeri istenen projeler için çözüm sunuyor.

Kontrollü gün ışığı ve daha etkin güneş kontrolünün ön plana çıktığı sıcak iklim bölgeleri ve çatı ışıklıklarında kullanılmak üzere tasarlanan Şişecam Temperlenebilir Solar Low-E Cam Nötral 43/28" fuarın öne çıkan diğer ürünleri arasında yer aldı.

Olağanüstü ısı yalıtımı ve maksimum güneş kontrolü ile "Şişecam Temperlenebilir Solar Low-E Cam Nötral 40/22", nötral görünümünün yanı sıra kontrollü gün ışığı sağlaması ve 1,0 W/m²K U değeri ile sıcak iklim bölgeleri ve çatı ışıklıklarına uygun çözümler sunması özellikleriyle Glasstec Fuarı'nda katılımcıların ilgisini çeken ürünlerden oldu.

Şişecam'ın fuarda sergilediği diğer dikkati çeken ürün ise renksiz cam üzerine yapılan kaplama ile renklendirilen "Şişecam Temperlenebilir Solar Low-E Cam Yeşil 40/28" oldu. Bu ürün, kontrollü gün ışığı ve daha etkin güneş kontrolünün ön plana çıktığı sıcak iklim bölgeleri ve çatı ışıklıklarında tercih ediliyor ve içeriden dışarıya bakıldığında nötral etki devam ederken, dışarıdan içeriye bakıldığında cephede yeşil etki yaratıyor.

