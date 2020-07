Şişecam’dan cam yüzeyde virüs ve bakterilere karşı "V-Block" teknolojisi

Antimikrobiyal V-Block Teknolojisi’nin öncelikle Şişecam’ın cam ev eşyası markası Paşabahçe ürünlerine uygulanmasıyla normalleşme sürecinde HORECA sektörünün hijyen açısından destekleneceğini dile getiren Kırman, "Antimikrobiyal V-Block Teknolojisi ile geliştirilen cam ev eşyası ürünlerinin ülkemizde kullanılmaya başlanması ile birlikte tüketicilerin özellikle otel, kafe ve restoran gibi dış mekanlardaki sağlık endişelerinin azalacağına ve bu önemli buluşun turizm sektörüne katkı sağlayacağına, ihracat gelirlerimizi de artıracağına inancımız tamdır." değerlendirmesinde bulundu.

Sürekli gelişen ve genişleyen kullanım alanlarıyla sağlık ve doğallığın temsilcisi camın sürdürülebilir bir gelecek oluşturma konusunda sonsuz bir potansiyel vadettiğini aktaran Kırman, "Sürdürülebilirlik bağlamında çevre, iklim, enerji ve sağlık gibi küresel açıdan en kritik konulara çözüm üretmesi, cam sektörünün önemini her geçen gün daha da artırmaktadır. Bugün dört kıtaya yayılan 14 ülkedeki üretim tesisleri ve 22 bin çalışanıyla küresel bir oyuncu olan Şişecam, hammaddeden nihai ürüne giden tüm süreçlerini 'Care for Next' olarak adlandırdığı sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda yürütmektedir. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı da benimseyen bir Topluluk olarak, geliştirdiğimiz Antimikrobiyal V-Block Teknolojisi’ni sürdürülebilir bir gelecek için sağlayacağı katkı açısından da önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.