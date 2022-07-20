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Şişecam'dan Mersin'e ikinci buzlu cam hattı yatırımı

20.07.2022 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kırman: - "Bu yatırımın Şişecam’ın sürdürülebilirlik odaklı katma değerli ürün üretme stratejisine ve ülke ekonomisine katkı sağlayacağına inanıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Türkiye'de buzlu cam üretimi gerçekleştiren tek tesis olarak hem mimari buzlu cam hem de enerji camı faaliyet alanlarına girdi sağlayan cam ve kimyasallar sektörünün global oyuncusu Şişecam, Türkiye'ye değer katan yatırımlarına bir yenisini ekliyor.

Şişecam açıklamasına göre, Türkiye cam sanayisinin kurucusu kimliğiyle sektörün büyümesine, ihracatına ve gelişmesine katkı sağlayan yatırımlarını aralıksız sürdüren Şişecam, Mersin'de yapmakta olduğu yeni düzcam hattıyla aynı araziye ikinci bir buzlu cam fırını ve işleme hattı kuracak. Türkiye'de 4 farklı lokasyonda 8 düzcam ve 1 buzlu cam hattı ile faaliyet gösteren Şişecam, işletme sermayesi dahil yaklaşık 3,4 milyar TL (185 milyon avro) değerinde yatırımla Tarsus OSB'de günde 600 ton kapasiteli buzlu cam fırını ve yılda 20 milyon metrekare kapasiteli enerji camı işleme hattı kurmaya hazırlanıyor.

Şişecam, yeni yatırımıyla enerji camları sektöründe ortaya çıkabilecek arz açığını kapatmayı ve ihracat fırsatlarını değerlendirerek ülke ekonomisine katkıda bulunmayı hedefliyor. Bununla beraber Şişecam, hızla büyüyen Türkiye enerji camları pazarında liderlik pozisyonunu sağlamlaştırmayı, ihracat fırsatlarını değerlendirmeyi ve rekabetçi konumunu daha da güçlendirmeyi amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kırman, Türk cam sanayinin kurucusu Şişecam'ın tüm paydaşları için sürdürülebilir değer yaratan ve girdi verdiği sektörlerin büyümesini ve ihracatını destekleyen yatırımlarına ara vermeden devam edeceğini ifade etti.

4 kıtada, 14 ülkede 45 tesisiyle üretim faaliyeti gösteren, yaklaşık 24 bin çalışanı ile katma değerli ürünlerini 150'den fazla ülkeye ulaştıran Şişecam'ın, dönemin olağandışı koşullarına rağmen Türkiye için değer yaratmayı sürdürdüğünü aktaran Kırman, "Güçlü küresel hedeflerimize farklı faaliyet alanlarında sürdürülebilir büyüme odağımıza uygun olarak yeni yatırım hamleleriyle yürüyoruz. Bunu yaparken dünyadaki trendleri izleyip yeni yatırım fırsatlarını yakından takip ediyoruz. Artan enerji maliyetlerine karşın güneş enerjisinden elektrik üretimi maliyetlerinin düşmesi ve global arenada artan sürdürülebilirlik hassasiyeti etkileriyle buzlu cam ve enerji camı sektörü yeni fırsatlar sunuyor." ifadelerini kullandı.

- "Ülke ekonomisine katkı sağlayacağına inanıyoruz"

Kırman, "Ülkemizin cam talebini en etkin şekilde karşılama ve ekonomimiz için değer yaratma önceliğimiz kapsamında dünyada ve Türkiye’de hızla büyüyen güneş enerjisi sektöründe ortaya çıkan fırsatları değerlendirmek amacıyla Mersin’de hali hazırda sürdürdüğümüz yeni düzcam hattıyla aynı sahaya yeni bir buzlu cam fırını ve işleme hattı yatırımı kararı aldık. ​​​​​​​Bu yatırımın Şişecam’ın sürdürülebilirlik odaklı katma değerli ürün üretme stratejisine ve ülke ekonomisine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Söz konusu yatırım tam kapasiteye ulaştığında yıllık 120 milyon avro satış gelirine ulaşacak, satış hacminin yaklaşık yüzde 30'unu ihraç pazarlara yönlendirecek ve 180'in üzerinde ek istihdam yaratacak" değerlendirmesinde bulundu.

İklim krizinin de etkisiyle tüketicilerde ve ülke yönetimlerinde oluşan karbon salınımına yönelik farkındalığın, doğaya en çok karbon salınımına yol açan sektörlerden biri olan enerji sektöründe yenilenebilir kaynaklara dönüşümü en öncelikli konu haline getirdiğini ifade eden Kırman, şunları kaydetti:

"Enerjide arz/talep dengesinin bozulmasıyla birlikte hızla artan doğalgaz, elektrik ve yakıt fiyatları, fosil yakıtlara kıyasla maliyeti daha düşük yenilenebilir enerji kaynaklarına olan talebi artırdı. Yaşanan bu gelişmeler, güneş enerjisini elektrik üretimi için en uygulanabilir çözüm olarak öne çıkarıyor. Türkiye'de 2018 yılında 8 milyon metrekare olan enerji camları pazar talebinin yaklaşık 3 kat artarak 2022 yılında 23 milyon metrekare seviyesine çıkması bekleniyor. Biz de sektörde ortaya çıkan bu fırsatı Türkiye için bir değere dönüştürmek istedik. Mevcut durumda pazardaki talebin yüzde 64’ü ithalat ile karşılanırken geri kalan yüzde 36’lık kısım ise Türkiye’deki tek yerel üretici olarak Şişecam tarafından karşılanıyor. Yeni fırın ve işleme hattı yatırımımız sayesinde artan talebe karşılık vermenin yanı sıra, sektördeki ithalat oranını azaltmayı ve ihracat fırsatlarını değerlendirmeyi hedefliyoruz."

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