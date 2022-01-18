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Sisi, İzzet Yıldızhan ile ilişki yaşadığını itiraf etti! Ahu Tuğba yayına bağlanıp...

18.01.2022 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Al Sana Haber yorumcusu olan Sisi lakaplı Seyhan Soylu, İzzet Yıldızhan'ın 'külot' çıkışı sonra "Eskiden aşk yaşadık" itirafında bulunmuştu. Canlı yayında bu konuyu masaya yatıran Al Sana Haber yorumcuları yayına Ahu Tuğba'yı bağladı. Ahu Tuğba yaşanılan aşk iddiasını doğruladı.

İzzet Yıldızhan'ın kadın şarkıcılar ile ilgili "Sahneye de külotla çıkmasınlar ya" çıkışı konuşulmaya devam ediyor. Bu konu gündemdeyken Sisi lakaplı Seyhan Soylu bir dönem Yıldızhan ile aşk yaşadığı iddia etti. İddiaya göre ikili bir dönem birlikte oldu.

Seyhan Soylu'nun bu itirafı Al Sana Haber yayınında konuşuldu. Seyhan Soylu'nun aşk itirafından sonra yayına Yeşilçam'a damga vuran güzellerden Ahu Tuğba bağlandı. Ahu Tuğba açıklamasında "Çok sevdi, çok acı çekti. Bir bakıyordum uyumuyordu, omzumda ağlardı. Yatıp kalkıp İzzet..." diyerek bu ilişkiyi doğruladı.

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TEHDİT EDİLİYORMUŞ!

Seyhan Soylu imam nikahı kıydıklarına dair iddialarla ilgili de "Araya giren mafyalardan bir tane daha tehdit telefonu alırsam, savcılığa ayrılma sebebimize kadar anlatırım! Sakın... Ben öyle mafyadan korkmam" dedi.

Sisi "İzzet Yıldızhan benim için yanıma yakıştırılan bir adam değildi" yorumunda da bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
İzzet Yıldızhan Seyhan Soylu
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