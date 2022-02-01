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"Sisi" lakaplı Seyhan Soylu hapisle yargılandığı davaya gelinlikle katıldı

01.02.2022 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kamuoyunda "Sisi" lakabıyla tanınan Seyhan Soylu, sosyal medya üzerinden tanıştığı kişinin özel hayatına ilişkin fotoğraf ve videolarını paylaşarak hakaret ettiği gerekçesiyle 7 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davaya gelinlikle katıldı.

"Sisi" lakaplı Seyhan Soylu hapisle yargılandığı davaya gelinlikle katıldı

Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davaya, sanık Seyhan Soylu ile avukatı katıldı. Duruşmada, müşteki A.E'nin avukatı da hazır bulundu. Duruşmaya gelinlikle katılan sanık Soylu, müştekinin kendisine tatilde olduğu bir dönemde sosyal medyadan mesaj gönderdiğini anlattı.

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Bu kişiyle bir süre görüştüklerini, kendisine mesaj atıp Çeşme'ye çağırdığını aktaran Soylu, "Orada tekne kiraladığını söyledi. Ben de 6 saat boyunca araç kullanarak Çeşme'ye gittim. Yolda iki kez kaza yaptım. Gittiğimde müştekiyi aradım ulaşamadım. Telefonunu, sosyal medyasını her şeyini kapatmıştı. Benimle dalga geçer gibi hareket etmişti. Ben de bu yaptığına sinirlenerek davaya konu paylaşımları yaptım. Bu suçu işledim ancak bunu müşteki bana yaptırmıştır." ifadesini kullandı.

"MÜŞTEKİNİN ANNESİNİN GELİNLİĞİ"

Soylu, bu konu nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu belirterek, "Şu an üzerimde müştekinin annesinin giydiğini söylediği gelinlik vardır. Bunu bana müşteki yollamıştır. Ben bunu rezil olmak pahasına giydim." dedi.

Müşteki A.E. ile yüz yüze hiç görüşmediğini kaydeden sanık Soylu, beraatine karar verilmesini istedi.
Mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
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İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Seyhan Soylu ile müşteki A.E.'nin sosyal medya üzerinden tanıştıkları ve bir süre arkadaşlık ettikleri anlatılıyor. Devam eden süreçte müştekinin görüşmek istemediği belirtilen iddianamede, sanık Soylu'nun ise müştekinin özel hayatına ilişkin fotoğraf ve videoları sosyal medya hesabından paylaştığı hakaret içeren ifadeler kullandığı aktarılıyor.
İddianamede, bu kapsamda sanık Seyhan Soylu'nun "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" ve "sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti hakaret" suçlarından toplamda 2 yıl 3 aydan 7 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep ediliyor.

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