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Şişko kedi Manggo ile tanışmaya hazır mısınız?

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Manggo adındaki bu obez kedi, komik ifadeleri ile kalbinizi çalacak! İşte obez kedi Manggo...

İnternetteki herkesin kedilere nasıl takıntılı olduğunu hepimiz biliyoruz. Dans eden kediler, huysuz kediler, yavru kediler, hepsinin dünyanın her yerinden binlerce belki milyonlarca hayranı var. Manggo da bu kedilerden biri...

ŞİMDİDEN İFADELERİ İLE GÖNÜLLERİ FETHETTİ

Manggo, Instagram sayfasında 302 bin takipçi sahibi olan tombul mu tombul sevimli mi sevimli bir kedi. Hesapta Manggo'nun arkadaşları ve ailesi Boss ve Coco da bulunsa da, Manggo kesinlikle bütün gözleri üzerine çekmeyi başarıyor.Nedeni ise komik ifadeleri ve tabi ki şişko bedeni.

MANGGO DİYETTE OLAN BİR KEDİ

Instagram sayfasına göre, Manggo diyette olan bir kedi. Sosyal medya sayfası aynı zamanda kedinin kilo vermedeki ilerlemesini göstermektedir. Manggo'ya ve sahibine girişimlerinde en iyisini diliyoruz!

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
minnak kelebeğim benim tontişim evde kedim yok ama kedileri çok seviyorum bide hanımı ikna edebilsek ????????
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